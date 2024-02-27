Будьте обачні: у Дніпрі активізувалися телефонні крадії

Тримайте телефон міцно!

Днями на спецлінію “102” зателефонував мешканець Дніпра. Чоловік розповів, що невідомий вихопив у нього з рук телефон і втік.

Патрульні прибули на виклик і, поспілкувавшись із заявником, отримали прикмети зловмисника. За допомогою камер спостереження поліцейські з’ясували, куди побіг ймовірний грабіжник та що до події можуть бути причетні ще двоє осіб — чоловік та жінка.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Під час відпрацювання прилеглої території правоохоронці помітили вказану громадянку біля ломбарду, а згодом з нього вийшли двоє чоловіків, яких одразу затримали. Вони розповіли, що встигли продати телефон заявника та отримати за нього кошти.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції для з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні.

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