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  • Мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні

Мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні

Сьогодні 08:34
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Йому вже повідомили про підозру.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні

37-річний житель Покрова вирішив підзаробити, тому здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні.

Чоловік розміщував на інтернет-платформах неправдиві оголошення про оренду квартир. Коли йому надсилали передплату, він переставав виходити на зв’язок.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці викрили шахрая. З’ясувалося, що фігурант вже був судимий за аналогічні злочини.

23 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру за чотирма фактами кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування та перевіряється причетність фігуранта до низки аналогічних злочинів.

Просимо громадян бути обачними, аби не потрапити на гачок аферистів! Якщо ж ви вже стали жертвою аналогічних схем, просимо звернутися на лінію «102» або найближчого відділення поліції, – закликають правоохоронці.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій УкраїніУкраїнська

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