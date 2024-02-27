В Днепре одну из улиц переименовали в честь погибшего Героя Евгения Жандарова

В Днепре улицу Некрасова переименовали в честь погибшего Героя Евгения Жандарова из Днепропетровской области.

Об этом сообщает проект Мемориал.ua.

Евгений родился в Таромском Днепропетровской области. Окончил колледж полиграфии и информационных технологий. Позже он учился в Военном институте танковых войск в Харькове.

На второй день полномасштабного вторжения мужчина поехал в военкомат и записался добровольцем. Сказал тогда маме: «Если я буду защищать Украину, вы будете дома спать спокойно».

Евгений служил в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Погиб 7 мая 2022 года в Донецкой области. Защитнику было 28 лет. Посмертно его наградили орденом «За мужество» III степени.

Евгений был добрым, чувственным человеком, всегда приходил всем на помощь, — отметила его мама Наталия.

Вечная память Герою!

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