В Днепре одну из улиц переименовали в честь погибшего Героя Евгения Жандарова

Об этом сообщает проект Мемориал.ua.
Евгений родился в Таромском Днепропетровской области. Окончил колледж полиграфии и информационных технологий. Позже он учился в Военном институте танковых войск в Харькове.
На второй день полномасштабного вторжения мужчина поехал в военкомат и записался добровольцем. Сказал тогда маме: «Если я буду защищать Украину, вы будете дома спать спокойно».
Евгений служил в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Погиб 7 мая 2022 года в Донецкой области. Защитнику было 28 лет. Посмертно его наградили орденом «За мужество» III степени.
Евгений был добрым, чувственным человеком, всегда приходил всем на помощь, — отметила его мама Наталия.
Вечная память Герою!
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