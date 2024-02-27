Ворог спрямував на Дніпропетровщину 2 крилаті ракети та безпілотник: працювала ППО

У Новомосковському районі наші захисники знищили ворожий БПЛА, а у Криворізькому районі – ракети.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів.
Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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