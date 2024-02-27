Ворог спрямував на Дніпропетровщину 2 крилаті ракети та безпілотник: працювала ППО

Учора пізно ввечері росіяни знову скерували на Дніпропетровщину 2 крилаті ракети та безпілотник.

У Новомосковському районі наші захисники знищили ворожий БПЛА, а у Криворізькому районі – ракети.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів.

Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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