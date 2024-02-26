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  • Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:43
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В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые практически не изменили своего фасада в процессе различных ремонтов и реконструкций. Одно из таких зданий находится на улице Княгини Ольги. Доходный дом был построен на месте сгоревшей мельницы почти 150 лет назад. В здании до сих пор живут люди.

Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого дома.

Улица Княгини Ольги в Днепре считается одной из самых старых в городе. Она появилась на генеральном плане Екатеринослава в 1806 году, но уже за 15 лет до этого тут находилась одна из границ казенной суконной фабрики. Улица называлась Широкая. Изначально это был пустырь, где кроме части фабрики ничего не было. В 1880-х годах тут проложили водопровод, пустили трамвай и замостили дорогу. Тогда же тут начали появляться различные дома и предприятия. В самом начале улицы была мельница, но она сгорела, а участок, где она находилась достался банкиру Йосифу Кофману.

Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

В 1896 году он построил на участке большой трехэтажный доходный дом. Часть здания арендовали в качестве квартир, другую часть снимали различные учреждения. Так, более 15 лет одним из арендаторов была Служба сбором Екатерининской железной дороги.

Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

К услугам тех, кто хотел арендовать жилье для проживания в доме было 16 пятикомнатных квартир, 8 трехкомнатных. На первом этаже было 12 магазинов. Также по желанию можно было снять деревянный сарай во дворе дома или арендовать подвал.

Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Дом приносил хороший доход Кофману, но в других своих предприятиях банкир был не так успешен и в 1913 году ему пришлось заложить здание. Через несколько лет он полностью рассчитался с долгами и дом вернулся в его собственность. Но управлял им Кофман не долго. В 1917 же году он выехал за пределы Екатеринослава, а дом из доходного превратился в жилой. Несколько раз дом горел – во время революции и во время оккупации города в 1940-х годах. После этого его два раза ремонтировали.

Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Во время этих ремонтов были заменены балконы, что слегка исказило фасад, также здание было покрашено (настоящий его цвет – красный) но в целом дом остался именно таким, каким задумывал его архитектор и сегодня он считается лучшим в городе примером стилизации под готику.

фото: блог А. Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)Русский

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