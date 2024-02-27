Первая олимпийская чемпионка Украины из Днепра: неизвестные факты о фигуристке Оксане Баюл

Журналисты dnepr.info собрали неизвестные факты о фигуристке.
Мама Оксаны Баюл хотела, чтобы дочка занималась балетом, но в балетную школу ее не взяли из-за комплекции. Тогда бабушка отвела Баюл на каток. Через 6 лет занятий она стала участвовать в разных чемпионатах.
В Днепре Баюл жила недалеко от стадиона «Метеор» — на проспекте Богдана Хмельницкого.
В 13 лет Оксана Баюл осталась сиротой. Отец ушел из семьи когда дочке было 3 года, ее воспитывала мама и бабушка. Сначала умерла от рака мама, а через месяц и бабушка фигуристки. Иногда она ночевала в раздевалке на катке, там же готовила себе еду.
На момент проведения Олимпийских игр в 1994 в Лиллихамере году Баюл было всего 16 лет, она не планировала участвовать, но Украине нужна была спортсменка, которая представляла бы нашу страну в этом виде спорта, поэтому отправили ее.
Спортсменка не участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр потому что у нее не было теплых штанов, и она боялась простудиться.
Во время тренировке на катке в Лиллихаммере она столкнулась с немецкой спортсменкой, и та своим коньком задела ее ногу. Врачи наложили швы и через два дня она выступила и заработала золото Олимпиады.
Во время награждения организаторы Олимпиады не могли найти запись украинского гимна и предложили Баюл включить «гимн рф» или «гимн ссср». Тогда руководитель команды поехала в олимпийскую деревню и привезла оттуда кассету с гимном Украины.
Сразу после Олимпиады она переехала в США, где выступала на льду в Лас-Вегасе. Ей платили наибольшие среди олимпийских чемпионов гонорары за такие выступления.
В 1997 году она попала в ДТП в США находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже спортсменка лечилась в реабилитационной клинике от алкоголизма.
Оставив профессиональный спорт, она стала заниматься бизнесом и торговать спортивной одеждой в США. При этом не прекращала выступать в различных коммерческих ледовых шоу в Америке и Европе.
Журнал Playboy предлагал Баюл сняться для обложки голой за 1 млн дол, но по ее словам она отказалась, решив остаться в памяти людей олимпийской чемпионкой.
Оксана Баюл три раза была замужем. В 2015 году она родила от нынешнего мужа – американского бизнесмена Карла Фарино дочку Софию.
В 2021 году отказалась от украинского гражданства и стала гражданкой США. Но с момента полномасштабного вторжения всю свою популярность в Америке Баюл использует для того, чтобы не допускать фигуристов страны-агрессора на международные соревнования.
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