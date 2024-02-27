Первая олимпийская чемпионка Украины из Днепра: неизвестные факты о фигуристке Оксане Баюл

30 лет назад, в феврале 1994 года жительница Днепра Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. После победы в Олимпиаде она переехала жить и работать в США и до сегодняшнего дня проживает там. Олимпийские игры проходили в норвежском городе Лиллихаммер в 1994 году. «Золото» спортсменка завоевала в одиночной короткой программе на льду.

Журналисты dnepr.info собрали неизвестные факты о фигуристке.

Мама Оксаны Баюл хотела, чтобы дочка занималась балетом, но в балетную школу ее не взяли из-за комплекции. Тогда бабушка отвела Баюл на каток. Через 6 лет занятий она стала участвовать в разных чемпионатах.

В Днепре Баюл жила недалеко от стадиона «Метеор» — на проспекте Богдана Хмельницкого.

В 13 лет Оксана Баюл осталась сиротой. Отец ушел из семьи когда дочке было 3 года, ее воспитывала мама и бабушка. Сначала умерла от рака мама, а через месяц и бабушка фигуристки. Иногда она ночевала в раздевалке на катке, там же готовила себе еду.

На момент проведения Олимпийских игр в 1994 в Лиллихамере году Баюл было всего 16 лет, она не планировала участвовать, но Украине нужна была спортсменка, которая представляла бы нашу страну в этом виде спорта, поэтому отправили ее.

Спортсменка не участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр потому что у нее не было теплых штанов, и она боялась простудиться.

Во время тренировке на катке в Лиллихаммере она столкнулась с немецкой спортсменкой, и та своим коньком задела ее ногу. Врачи наложили швы и через два дня она выступила и заработала золото Олимпиады.

Во время награждения организаторы Олимпиады не могли найти запись украинского гимна и предложили Баюл включить «гимн рф» или «гимн ссср». Тогда руководитель команды поехала в олимпийскую деревню и привезла оттуда кассету с гимном Украины.

Сразу после Олимпиады она переехала в США, где выступала на льду в Лас-Вегасе. Ей платили наибольшие среди олимпийских чемпионов гонорары за такие выступления.

В 1997 году она попала в ДТП в США находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже спортсменка лечилась в реабилитационной клинике от алкоголизма.

Оставив профессиональный спорт, она стала заниматься бизнесом и торговать спортивной одеждой в США. При этом не прекращала выступать в различных коммерческих ледовых шоу в Америке и Европе.

Журнал Playboy предлагал Баюл сняться для обложки голой за 1 млн дол, но по ее словам она отказалась, решив остаться в памяти людей олимпийской чемпионкой.

Оксана Баюл три раза была замужем. В 2015 году она родила от нынешнего мужа – американского бизнесмена Карла Фарино дочку Софию.

В 2021 году отказалась от украинского гражданства и стала гражданкой США. Но с момента полномасштабного вторжения всю свою популярность в Америке Баюл использует для того, чтобы не допускать фигуристов страны-агрессора на международные соревнования.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: