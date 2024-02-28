Як у Дніпрі відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію авто: куди звертатися і скільки це коштує

Журналісти dnepr.info дізнались, що потрібно для відновлення документів.
При крадіжці техпаспорта необхідно спочатку звернутися в поліцію. У відділку потрібно написати заяву про втрату свідоцтва про реєстрацію. Цей факт вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Необхідно це для того, щоб власник втраченого документа міг уникнути відповідальності у тому випадку, якщо у майбутньому техпаспорт буде використаний для будь-якої незаконної діяльності.
Для відновлення втраченого техпаспорту необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. При собі потрібно мати: паспорт, ІПН, для внутрішньо переміщених осіб необхідно подати довідку про взяття на облік, де вказано фактичне місце проживання. Якщо машину було викрадено разом із документами – буде потрібна довідка з поліції.
У сервісному центрі потрібно буде написати заяву про отримання дубліката.
Під час оформлення документів експерт сервісного центру має оглянути автомобіль та звірити серійні номери з базами даних. Якщо не буде виявлено порушень – власнику авто видадуть нове свідоцтво.
Нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля можна отримати одразу, в день звернення. Вартість послуги – 605 грн. У ціну також входить бланк-техпаспорт.
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