Як у Дніпрі відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію авто: куди звертатися і скільки це коштує

При втраті свідоцтва про реєстрацію автомобіля необхідно одразу відновити документи. Без них керувати машиною неможливо.

Журналісти dnepr.info дізнались, що потрібно для відновлення документів.

Куди слід звернутися

При крадіжці техпаспорта необхідно спочатку звернутися в поліцію. У відділку потрібно написати заяву про втрату свідоцтва про реєстрацію. Цей факт вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Необхідно це для того, щоб власник втраченого документа міг уникнути відповідальності у тому випадку, якщо у майбутньому техпаспорт буде використаний для будь-якої незаконної діяльності.

Які документи необхідні

Для відновлення втраченого техпаспорту необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. При собі потрібно мати: паспорт, ІПН, для внутрішньо переміщених осіб необхідно подати довідку про взяття на облік, де вказано фактичне місце проживання. Якщо машину було викрадено разом із документами – буде потрібна довідка з поліції.

У сервісному центрі потрібно буде написати заяву про отримання дубліката.

Під час оформлення документів експерт сервісного центру має оглянути автомобіль та звірити серійні номери з базами даних. Якщо не буде виявлено порушень – власнику авто видадуть нове свідоцтво.

Скільки це коштує

Нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля можна отримати одразу, в день звернення. Вартість послуги – 605 грн. У ціну також входить бланк-техпаспорт.

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