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По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

Сегодня 15:06
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По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

Новости Днепра про По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел и где проходил один из ныне ликвидированных маршрутов в центре города.

К концу XIX века в городе работало три маршрута. Один из которых – от вокзала до Соборной площади сохранился до нашего времени и даже был продлен, два других были ликвидированы в 1940-х годах.

Один из ныне ликвидированных маршрутов проходил по линии от Екатерининского проспекта по улице Александровской и Базарной, доходил до Сенного рынка. То есть его маршрут проходил от центрального проспекта по улице Сечевых Стрельцов, Святослава Хороброго. Маршрут заканчивался в районе перекрестка современной улицы Короленко и скорее всего там было кольцо для разворота.

Новости Днепра про По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

На фото можно увидеть, что там, где сегодня стоит два ряда машин были трамвайные рельсы. Часть их сохранилась до сих пор – по ним проезжает трамвай маршрута №1 в оба направления.

фото: блог А. Костюка

 

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