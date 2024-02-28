По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел и где проходил один из ныне ликвидированных маршрутов в центре города.
К концу XIX века в городе работало три маршрута. Один из которых – от вокзала до Соборной площади сохранился до нашего времени и даже был продлен, два других были ликвидированы в 1940-х годах.
Один из ныне ликвидированных маршрутов проходил по линии от Екатерининского проспекта по улице Александровской и Базарной, доходил до Сенного рынка. То есть его маршрут проходил от центрального проспекта по улице Сечевых Стрельцов, Святослава Хороброго. Маршрут заканчивался в районе перекрестка современной улицы Короленко и скорее всего там было кольцо для разворота.
На фото можно увидеть, что там, где сегодня стоит два ряда машин были трамвайные рельсы. Часть их сохранилась до сих пор – по ним проезжает трамвай маршрута №1 в оба направления.
фото: блог А. Костюка
Читайте также:
Автор:
В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.
В Каменском районе девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами
В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в…
Будьте внимательны!
В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.
В Каменском районе девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами
В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в балках, часть – на вершине этих холмов. Самых крупных балок в городе насчитывается пять: Аптекарская, Жандармская, Рыбаковская, Овраг у дома Архиереев и Невенчанная.
Будьте внимательны!
В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.
Украинский футболист уехал на заработки в Москву.
В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа во время уроков.
Старые таблички снимают, а вешают новые - с актуальными названиями.
В Днепре ограничили доступ к некоторым участкам парка Шевченко.
В Днепре задержали мужчину, который в течение месяца воровал товары из супермаркета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!