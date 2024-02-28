По вулиці Січових Стрільців у Дніпрі ходив трамвай: рідкісні фото

Перший трамвай у Дніпрі з'явився влітку 1897 року. Інвестором, який вклав гроші в будівництво рейок і закупку вагонів виявилася бельгійська компанія. На той час лише у двох містах країни вулицями ходили трамваї. Катеринослав став третім таким містом.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав і де проходив один із нині ліквідованих маршрутів у центрі міста.

Наприкінці XIX століття у місті працювало три маршрути. Один із яких возив пасажирів від вокзалу до Соборної площі і зберігся до нашого часу та навіть був продовжений – це маршрут №1, два інших було ліквідовано у 1940-х роках.

Один із ліквідованих маршрутів проходив по лінії від Катерининського проспекту по вулиці Олександрівській та Базарній, доходив до Сінного ринку. Тобто його маршрут проходив від центрального проспекту вулицею Січових Стрільців, Святослава Хороброго. Маршрут закінчувався в районі перехрестя сучасної вулиці Короленка і, швидше за все, там було кільце для розвороту.

На фото можна побачити, що там, де сьогодні стоїть два ряди машин, були трамвайні рейки. Частина їх збереглася досі – ними проїжджає трамвай маршруту №1 в обидва напрямки.

фото: блог А. Костюка

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