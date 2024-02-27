Майже 50 років тому у центрі Дніпра проводили авторалі: як це виглядало (ФОТО)

Понад 20 років у Дніпрі щороку проводили ралі. Перегони стартували в центрі міста, а набережна входила до обов'язкової програми проїзду автомобілів. Також у місті працювала школа штурманів.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як проводилися перегони у Дніпрі.

Саме поняття «ралі» включає в себе гонки, що проходять автомобільними дорогами загального користування і наявність на ділянках шляху контрольних точок. Для проведення змагання спеціально перекривали автодороги, ними водії їхали на максимальній швидкості. Участь в автопробігу могли брати всі охочі, для цього потрібно було лише мати необхідний автомобіль.

Перше авторалі в Дніпрі пройшло 1977 року, після цього воно стало щорічним заходом. У 2000-х роках перегони трансформувалися в авторалі «Пікнік», де участь міг взяти фактично будь-який бажаючий, головне, щоб машина та вміння дозволяли проїхати дистанцію.

Протягом 1970-1980-х років стартували ралі в центрі міста, на площі Героїв Майдану, там гонщики спочатку демонстрували своє вміння крутити слалом, потім проїжджали нинішньою Європейською площею, спускалися до набережної та виїжджали на довгу рівну дорогу. Після того, як у місті на постійній основі стали проходити автомобільне ралі у 12 таксопарках області, були створені секції автоспорту і в кожній було по 3-4 підготовленої до гонок машини. 1976 року в Дніпрі була організована школа штурманів.

Проводиться у центрі міста ралі перестали на початку 1990-х років.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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