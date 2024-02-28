Де знаходиться Невінчана балка у Дніпрі: що там сьогодні і звідки пішла назва

Дніпро вважається містом на пагорбах. Частина будинків розташована у балках, частина – на вершині пагорбів. Найбільших балок у місті налічується п'ять: Аптекарська, Жандармська, Рибаківська, Архієрейський яр та Невінчанна балка.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію балки Невінчанної та дізналися, де вона знаходиться.

Жандармська балка – одна з найбільших у Дніпрі. На дві частини її ділить великий пагорб, що виходить на середину проспекту Яворницького. Невінчана балка вважається продовженням Жандармської – тою її частиною, що була відділена пагорбом. Кордони балки проходять вулицею Барикадною та Вернадського.

Перші будинки у балці з’явилися у 1790-х роках. Район сформувався як самовільно забудований. Будинки зводилися хаотично.

Згодом будинків ставало все більше, розширювалося місто. Тут будували будинки не хаотично, а впорядковано, селилися не бідняки, а заможні городяни.

Свою назву балка отримала через незвичайну легенду. За словами дніпровського екскурсовода Лесі Логашової, балка таїть у собі легенду про заборонене кохання. Згідно з нею, у середині 1750-х років балка стала останнім притулком для брата та сестри. Вони були закохані один в одного, та коли про це дізналися батьки – то вирішили відправити сина до армії, а дочку видати заміж, але їхні діти одразу втекли, дізнавшись, що їх хочуть розлучити. Відразу після втечі вони хотіли повінчатися в місцевій церкві, але священик побачив їхню зовнішню схожість і відмовив.

Брат із сестрою довго блукали місцевістю у пошуках притулку, але налетіла буря. Вони швидко сховалися в густому лісі на схилі пагорба. Під час бурі блискавка вдарила в дуб, під яким вони знаходилися, і дерево впало, убило брата та сестру. Згідно з легендою, це бачили пастухи, які перечікували бурю на іншому схилі балки. З тих пір яр, а пізніше і слободу, що з’явилася тут, стали називати «Невінчаною».

За іншою версією, назва балки сталася через невінчані пари бурлаків, які селилися на її схилах коли ще неподалік від балки була слобода Половиця і тут ховалися жителі інших міст.

Сьогодні частина балки змінилася до невпізнанності, проте прогулюючись вулицями можна побачити ще кілька старих будинків і засаджені деревами круті схили.

Про Аптекарську, Жандармську та Рибаківську балки можна почитати тут, тут і тут.

фото: Ю. Поллюль, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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