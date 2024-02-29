Горячие вакансии на рабочие специальности в Днепре: перечень и зарплата

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не имеют опыта работы.

Журналисты dnepr.info собрали подборку рабочих специальностей на которых ищут сотрудников в Днепре, а также узнали, сколько им готовы платить.

Грузчик на кондитерской фабрике в Днепре может заработать 14,9 тыс грн. От соискателя требуется ответственность, пунктуальность и старание во время работы. Работать нужно будет по графику 2/2.

На один из заводов Днепра требуется работник, который будет заниматься кухней. Готовить не нужно будет. Все, что от него требуется это подготовка ингредиентов для повара. Также необходимо будет соблюдать нормы санитарной гигиены во время работы, контролировать качество и годность продуктов, рабочее состояния оборудования на кухне. Помимо этого нужно будет мыть посуду и убирать рабочие поверхности после приготовления пищи. От будущего сотрудника требуется знание основ гигиены и стандартов безопасности касательно приготовления еды, умение работать с большими объемами продуктов, внимательность. Работать нужно будет с 7:00 до 15:45. Платить обещают 10 тыс грн.

Подсобный рабочий на комбикормовом заводе может зарабывать от 19 до 22 тыс грн в месяц. В его обязанности будет входить подготовка оборудования к работе, поддержка технического процесса. От соискателя требуется быть трудоспособным, уметь работать в коллективе, постоянно обучаться и развиваться, придерживаться правил безопасности на рабочем месте.

Оператор линии по производству картонных втулок может зарабатывать в Днепре от 25 до 30 тыс грн в месяц. Само предприятие занимается производством втулок для намотки. Оплата труда зависит от выработки. Но для этой работы нужно быть физически сильным человеком – иногда нужно будет поднять вес до 22 кг.

Дробильщик поролона на производстве может зарабатывать от 18 до 25 тыс грн. От соискателя требуется быть порядочным, пунктуальным, хотеть работать и не курить во время рабочего дня.

Рабочий, который будет трудиться на строительном подъемнике может заработать в месяц от 16 до 17 тыс грн. Все зависит от количества отработанных смен. В обязанности работника будет входить: управление строительным подъемником. Также нужно будет следить за его исправностью и чистотой.

Формовщик железобетонных изделий в Днепре может заработать 14 тыс грн в месяц. В его обязанности будет входить не только формирование железобетонных издений, но и поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. Основные требования к будущему сотруднику: ответственность и пунктуальность, готовность выполнять рутинную работу, умение работать в команде.

Рабочий на производстве металлопластиковых окон может заработать от 25 до 26 тыс грн в месяц. В обязанности сотрудника будет входить не только работа в цеху, но и порезка профиля, установка фурнитуры и т.п. Фирма обеспечивает бесплатными обедами и медицинской страховкой.

Маляр, знающий что такое порошковая покраска и умеющий с ней работать может заработать от 27 до 34 тыс грн в месяц. Работнику нужно будет красить алюминиевые профили. Среди обязанностей: изменение цвета, настройка параметров линии, сухое протирание и обдувание профиля, навешивание его на конвейер, контроль качества и уборка участка.

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