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  • В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

Сегодня 15:10
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Гостиница «Рассвет» была сдана в эксплуатацию в 1982 году и сразу стала одним из символов города того времени. Ее фасад часто печатался на открытках и буклетах.

Новости Днепра про В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше было на месте 7-ми этажного здания.

Отель «Рассвет» сразу стал самой популярной гостиницей Днепра. Из окон ее номеров открывался вид на Днепр, а само здание было похоже на теплоход в сине-зеленых волнах. Стены фасада были выкрашены в цвет морской волны, а балконы и крыша здания были белыми. Всего в гостинице на 7 этажей было 248 номеров различных категорий.

Тут также работал кинотеатр, были залы для проведения семинаров и конференций, работало почтовое отделение, по вечерам работала дискотека, бильярдный зал, со временем открылся видеосалон. А еще тут можно было купить иностранные сигареты.

Рядом с гостиницей был бассейн и стадион. Весь комплекс гостиницы занимал площадь в 11,5 тыс кв м

Возводить гостиницу начали в 1975 году. До этого на ее месте находилось несколько старинных домов, где жили люди.

«На месте, где сейчас центральный вход стоял наш дом и был небольшой сад. В 1974 году нас переселили. Все дома, что там были – снесли. Родители получили компенсацию», — вспоминает в социально сети Facebook житель Днепра Виктор.

Местность, где стоял небольшой поселок со старыми домами местные жители называли Овраг Поля, в честь предпринимателя и первого почетного гражданина города Александра Поля. Почему она была так названа – неизвестно. Но в конце 1950-х годов эту улицу переименовали в Овражную, а местные жители называли ее Овраг Поля по привычке. После переселения часть проживающих на Овражной получили квартиры на жилмассиве Победа.

В середине 1990-х годов гостиница была приватизирована частным лицом, в 2010 годах начали вестись споры о ее возвращении в собственность государства. После 2014 она была возвращена в собственность страны и выставлена на продажу.

Новости Днепра про В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

В 2019 году гостиница была выкуплена частными инвестором и сразу же было объявлено о реконструкции отеля. От былого фасада мало что осталось. Новый собственник объявил о намерении капитально реконструировать здание. Сейчас там продолжается ремонт.

Новости Днепра про В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

фото: Е. Митник, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

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Новости Днепра про В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеляУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеляРусский

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