В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше было на месте 7-ми этажного здания.
Отель «Рассвет» сразу стал самой популярной гостиницей Днепра. Из окон ее номеров открывался вид на Днепр, а само здание было похоже на теплоход в сине-зеленых волнах. Стены фасада были выкрашены в цвет морской волны, а балконы и крыша здания были белыми. Всего в гостинице на 7 этажей было 248 номеров различных категорий.
Тут также работал кинотеатр, были залы для проведения семинаров и конференций, работало почтовое отделение, по вечерам работала дискотека, бильярдный зал, со временем открылся видеосалон. А еще тут можно было купить иностранные сигареты.
Рядом с гостиницей был бассейн и стадион. Весь комплекс гостиницы занимал площадь в 11,5 тыс кв м
Возводить гостиницу начали в 1975 году. До этого на ее месте находилось несколько старинных домов, где жили люди.
«На месте, где сейчас центральный вход стоял наш дом и был небольшой сад. В 1974 году нас переселили. Все дома, что там были – снесли. Родители получили компенсацию», — вспоминает в социально сети Facebook житель Днепра Виктор.
Местность, где стоял небольшой поселок со старыми домами местные жители называли Овраг Поля, в честь предпринимателя и первого почетного гражданина города Александра Поля. Почему она была так названа – неизвестно. Но в конце 1950-х годов эту улицу переименовали в Овражную, а местные жители называли ее Овраг Поля по привычке. После переселения часть проживающих на Овражной получили квартиры на жилмассиве Победа.
В середине 1990-х годов гостиница была приватизирована частным лицом, в 2010 годах начали вестись споры о ее возвращении в собственность государства. После 2014 она была возвращена в собственность страны и выставлена на продажу.
В 2019 году гостиница была выкуплена частными инвестором и сразу же было объявлено о реконструкции отеля. От былого фасада мало что осталось. Новый собственник объявил о намерении капитально реконструировать здание. Сейчас там продолжается ремонт.
фото: Е. Митник, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия…
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото
В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в…
Пьяный днепрянин решил прокатиться на мопеде курьера "Глобо", пока тот…
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
На Днепропетровщине у общины попытались забрать 24 га водного фонда.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не…
Велосипедист получил телесные повреждения.
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному жонглированию тремя булавами.
В Кривом Роге спасли редкую сову, попавшую в ДТП.
Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.
В Каменском на Днепропетровщине массово травят собак.
Целый лес со столетними дубами обнаружили в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!