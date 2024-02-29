У Дніпрі на місці готелю «Рассвет» було селище: що з ним стало під час будівництва готелю

Готель «Рассвет» був зданий в експлуатацію у 1982 році і відразу став одним із символів тогочасного міста. Його фасад часто друкувався на листівках та буклетах.

Журналісти dnepr.info дізнались, що раніше було на місці 7-ми поверхової будівлі.

Готель «Рассвет» одразу став найпопулярнішим готелем Дніпра. З вікон номерів відкривався краєвид на річку Дніпро, а сама будівля була схожа на теплохід у синьо-зелених хвилях. Стіни фасаду були пофарбовані у колір морської хвилі, а балкони та дах будівлі були білими. Загалом у готелі на 7 поверхів було 248 номерів різних категорій.

Тут також працював кінотеатр, були зали для проведення семінарів та конференцій, працювало поштове відділення, вечорами працювала дискотека, більярдна зала, згодом відкрився відеосалон. А ще тут можна було придбати іноземні цигарки. Поруч із готелем був басейн та стадіон. Весь комплекс готелю займав площу в 11,5 тис кв м.

Зводити готель почали 1975 року. До цього на його місці було кілька старовинних будинків, де жили люди.

«На місці, де нині центральний вхід стояв наш будинок та був невеликий садок. 1974 року нас переселили. Усі будинки, що там були – знесли. Батьки отримали компенсацію», – згадує у соціально-мережі Facebook житель Дніпра Віктор.

Місцевість, де стояло невелике поселення зі старими будинками місцеві жителі називали Овраг Поля, на честь підприємця та першого почесного громадянина міста Олександра Поля. Чому її так назвали – невідомо. Але наприкінці 1950-х років цю вулицю перейменували на Овражну, а місцеві жителі називали її Овраг Поля за звичкою. Після переселення частина мешканців Овражної отримали квартири на житловому масиві Перемога.

У середині 1990-х років готель був приватизований приватною особою, у 2010 роках почали вестися суперечки щодо його повернення у власність держави. Після 2014 року будівлю було повернуто у власність країни та виставлено на продаж.

У 2019 році готель був викуплений приватним інвестором і відразу ж було оголошено про реконструкцію готелю. Від колишнього фасаду мало що лишилося. Новий власник оголосив про намір капітально реконструювати будинок. Ніні там тривають ремонтні роботи.

фото: Є. Митник, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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