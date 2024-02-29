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  • Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Сьогодні 13:35
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Найбільшим попитом ринку праці користуються робочі спеціальності. Різні підприємства шукають співробітників, які будуть працювати на заводі, брати участь у виробництві продукції, необхідної для населення України, і не тільки. Багато роботодавців готові брати співробітників на робочі спеціальності, навіть якщо ті не мають досвіду роботи.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Журналісти dnepr.info зібрали добірку робочих спеціальностей, на яких шукають співробітників у Дніпрі, а також дізналися, скільки їм готові платити.

Вантажник на кондитерській фабриці у Дніпрі може заробити 14,9 тис грн. Від претендента потрібна відповідальність, пунктуальність та старання під час роботи. Працювати потрібно буде за графіком 2/2.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

На один із заводів Дніпра потрібен працівник, який займатиметься кухнею. Готувати не треба буде. Все, що від нього вимагається – це підготовка інгредієнтів для кухаря. Також необхідно буде дотримуватись норм санітарної гігієни під час роботи, контролювати якість та придатність продуктів, робочий стан обладнання на кухні. Крім цього, потрібно буде мити посуд і прибирати робочі поверхні після приготування їжі. Від майбутнього співробітника потрібно знання основ гігієни та стандартів безпеки щодо приготування їжі, уміння працювати з великими обсягами продуктів, уважність. Працювати потрібно буде з 7:00 до 15:45. Платити обіцяють 10 тис грн.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Підсобний робітник на комбікормовому заводі може заробляти від 19 до 22 тис грн на місяць. До його обов’язків входитиме підготовка обладнання до роботи, підтримка технічного процесу. Від претендента потрібно вміння працювати в колективі, постійно навчатися та розвиватися, дотримуватися правил безпеки на робочому місці.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Оператор лінії з виробництва картонних втулок може заробляти у Дніпрі від 25 до 30 тис грн на місяць. Саме підприємство займається виробництвом втулок для намотування. Оплата праці залежить від виробітку. Але для цієї роботи потрібно бути фізично сильною людиною – іноді потрібно буде підняти вагу до 22 кг.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Подрібнювач поролону на виробництві може заробляти від 18 до 25 тис грн. Від претендента потрібно бути порядним, пунктуальним, хотіти працювати і не виходити на перекури під час робочого дня.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Робітник, який працюватиме на будівельному підйомнику та працювати на висоті, може заробити на місяць від 16 до 17 тис грн. Все залежить від кількості відпрацьованих змін. До обов’язків працівника входитиме: управління будівельним підйомником. Також потрібно буде стежити за його справністю та чистотою.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Формувальник залізобетонних виробів у Дніпрі може заробити 14 тис грн на місяць. До його обов’язків входитиме не тільки формування залізобетонних виробів, а й підтримання чистоти та порядку на робочому місці. Основні вимоги до майбутнього співробітника: відповідальність та пунктуальність, готовність виконувати рутинну роботу, вміння працювати у команді.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Робітник на виробництві металопластикових вікон може заробити від 25 до 26 тис грн на місяць. До обов’язків співробітника входитиме не тільки робота в цеху, а й порізка профілю, встановлення фурнітури тощо. Фірма забезпечує безкоштовними обідами та медичною страховкою.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата

Маляр, який знає, що таке порошкове фарбування і вміє з ним працювати, може заробити від 27 до 34 тис грн на місяць. Працівнику потрібно буде фарбувати алюмінієві профілі. Серед обов’язків: зміна кольору, налаштування параметрів лінії, сухе протирання та обдування профілю, навішування його на конвеєр, контроль якості та прибирання ділянки.

Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплата 

 

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Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплатаУкраїнська Новости Днепра про Гарячі вакансії на робочі спеціальності у Дніпрі 2024: перелік та зарплатаРусский

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