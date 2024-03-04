Пам’ятник паровозу з Берліна, стародавнє поселення та дитсадок голлівудської зірки: цікаві факти про ж/м Північний у Дніпрі

Жилмасив Північний у Дніпрі один із найстаріших, але досі тут існує проблема з транспортом, зате місцеві жителі мають «свій» ліс. А ще тут стоїть пам'ятник паровозу.

Журналісти dnepr.info зібрали цікаві факти про житловий масив Північний.

На появу житлового масиву вплинуло спочатку будівництво мосту, а потім і прокладання залізниці від правого до лівого берега і далі. Перші будинки тут почали з’являтися вже у середині 1920-х років. Створити селище тут планували ще з 1912 року.

Перша назва житлового масиву – «селище Північне». Назвали його так на честь місцезнаходження. Територіально масив – це північна частина міста.

Ще раніше тут знаходилося стародавнє поселення «Стара Самар», поряд з яким стояла Новобогородицька фортеця, де жили козаки.

Тут є незвичайний пам’ятник під назвою «Потяг, що дійшов до Берліна», встановили його 1974 року. Згідно з легендою, цей паровоз був свідком головних подій під час Другої світової війни і навіть побував у Берліні та Потсдамі.

До початку 2000-х років тут був дерев’яний міст – ним можна було потрапити на Північний з боку однієї з вулиць.

Будувати багатоповерхові будинки тут стали лише у 1970-х роках. До цього люди жили в 1-3 поверхових будівлях.

В один із дитячих садків житлового масиву Північний у 1970-х роках ходила голлівудська актриса Міла Йовович. Тоді їй було близько 3-х років, і дівчинка кілька місяців жила у бабусі у Самарському районі Дніпра.

На житловому масиві є свій парк-ліс. У ньому немає дитячих гойдалок, вимощених доріжок, але багато сосен та простору. Місцеві жителі ходять сюди на прогулянки та влаштовують пікніки.

фото: В. Рязанов, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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