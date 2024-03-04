Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватимуть найдешевші дачі на продаж у Дніпрі і як вони виглядають і зібрали добірку найдешевших.
Найдешевша дача в нашій добірці знайшлася на житловому масиві Ігрень. За 12 соток землі господарі ділянки хочуть виручити 80 тис грн. На території є 3-кімнатний будинок, загальною площею 52 кв м, підвал, біля ділянки – колодязь з водою. Опалення пічне. Зручності у дворі. У будинок проведено електрику.
За 95,2 тис грн у Дніпрі можна купити дачу в межах міста з боку проспекту Богдана Хмельницького. Ділянка – 5 соток. У дворі є будинок, але він був збудований близько 50 років тому, тому його стан потребує ремонту. Сама будівля невелика – всього 16 кв м. У будинок проведена вода та світло. Як зазначає автор оголошення, дача знаходиться недалеко від тупика маршруток в кінціі 12 кварталу.
Купити дачу в районі Мирного у Дніпрі коштуватиме 125,9 тис грн. Ділянка – 6 соток, вулицею проведено світло та вода. У дворі є невеликі будівлі – сарай на 6 кв. м Як зазначає автор оголошення, ділянка рівна,підійде під будівництво. Неподалік садового товариства знаходиться кінцева зупинка маршруток. Можливий торг.
133,3 тис грн коштуватиме дача в Діївці. На ділянці 4,5 соток знаходиться 2-х поверховий будинок. Загальна площа будівлі 30 кв м. У ньому дві кімнати, стан: «після будівельників». У садовому товаристві, де знаходиться дача, цілий рік є подача води та електроенергії.
Аналогічно за вартістю обійдеться купівля дачі в садовому товаристві в Сухачовці. Площа ділянки – 6 соток, є будинок на 2 кімнати та на 40 кв м. З комунікацій – проведено електрику, санвузол у дворі. На подвір’ї росте виноград, є яблуні. З ділянки можна милуватися річкою Дніпро.
152,4 тис грн коштуватиме дача в Таромському. Ділянка – 10 соток. Є будинок на дві кімнати та загальною площею 30 кв. м. У будинок проведено електрику, є плита, телевізор, опалення – пічне, є підвал та веранда. У дворі є колодязь, господарські будівлі.
Купити дачу під Придніпровськом коштуватиме 171,4 тис грн. Ділянка 6 соток, у дворі є літній душ, туалет, вагончик із навісом. На ділянці ростуть фруктові дерева, є виноградники. Дачу готові обміняти на вантажне чи легкове авто.
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