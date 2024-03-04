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  • Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Сьогодні 12:47
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Навесні починається сезон, коли на ринку нерухомості активно починають продаватися дачі та дачні ділянки, оскільки, коли тепліє багато хто замислюється про те, щоб проводити більше часу на природі, займатися городом для того, щоб відволіктися від сумних думок і зняти стрес, а деякі просто хочуть вирощувати свої овочі та фрукти. Купити в Дніпрі дачу можна в межах міста, і дістатися до неї можна буде просто маршруткою.

 

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватимуть найдешевші дачі на продаж у Дніпрі і як вони виглядають і зібрали добірку найдешевших.

Найдешевша дача в нашій добірці знайшлася на житловому масиві Ігрень. За 12 соток землі господарі ділянки хочуть виручити 80 тис грн. На території є 3-кімнатний будинок, загальною площею 52 кв м, підвал, біля ділянки – колодязь з водою. Опалення пічне. Зручності у дворі. У будинок проведено електрику.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

За 95,2 тис грн у Дніпрі можна купити дачу в межах міста з боку проспекту Богдана Хмельницького. Ділянка – 5 соток. У дворі є будинок, але він був збудований близько 50 років тому, тому його стан потребує ремонту. Сама будівля невелика – всього 16 кв м. У будинок проведена вода та світло. Як зазначає автор оголошення, дача знаходиться недалеко від тупика маршруток в кінціі 12 кварталу.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Купити дачу в районі Мирного у Дніпрі коштуватиме 125,9 тис грн. Ділянка – 6 соток, вулицею проведено світло та вода. У дворі є невеликі будівлі – сарай на 6 кв. м Як зазначає автор оголошення, ділянка рівна,підійде під будівництво. Неподалік садового товариства знаходиться кінцева зупинка маршруток. Можливий торг.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

133,3 тис грн коштуватиме дача в Діївці. На ділянці 4,5 соток знаходиться 2-х поверховий будинок. Загальна площа будівлі 30 кв м. У ньому дві кімнати, стан: «після будівельників». У садовому товаристві, де знаходиться дача, цілий рік є подача води та електроенергії.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Аналогічно за вартістю обійдеться купівля дачі в садовому товаристві в Сухачовці. Площа ділянки – 6 соток, є будинок на 2 кімнати та на 40 кв м. З комунікацій – проведено електрику, санвузол у дворі. На подвір’ї росте виноград, є яблуні. З ділянки можна милуватися річкою Дніпро.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

152,4 тис грн коштуватиме дача в Таромському. Ділянка – 10 соток. Є будинок на дві кімнати та загальною площею 30 кв. м. У будинок проведено електрику, є плита, телевізор, опалення – пічне, є підвал та веранда. У дворі є колодязь, господарські будівлі.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

Купити дачу під Придніпровськом коштуватиме 171,4 тис грн. Ділянка 6 соток, у дворі є літній душ, туалет, вагончик із навісом. На ділянці ростуть фруктові дерева, є виноградники. Дачу готові обміняти на вантажне чи легкове авто.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші дачі на продаж у Дніпрі: їх готові міняти на авто (ФОТО)Русский

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