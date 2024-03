Оскар 2024: повний перелік переможців та трейлери найкращих фільмів

Сьогодні вночі у театрі у Лос-Анжедесі відбулася 96-та церемонія вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук «Оскар» 2023 року.

Журналісти dnepr.info зібрали повний перелік переможців «Оскара».

Найкращий фільм, режисер, монтаж та операторська робота

Одразу 7 нагород цього року отримав фільм «Опенгеймер».Біографічний трилер режисера Крістофера Нолана про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.Фільм заснований на книзі американських письменників Кая Берда та Мартіна Шервіна: «Тріумф і трагедія Американського Прометея» розповідає про основні події в житті Оппенгеймера: навчання, випробування бомби, повоєнні роки. У головних ролях Кілліан Мерфі, Емілі Блант та Роберт Дауні-молодший.Прем’єра фільму відбулася влітку 2023 року.

«Опенгеймер» отримав статуетки в номінації «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий монтаж», «Найкраща операторська робота», а також «Оскар» за найкращу чоловічу роль першого плану отримав Кілліан Мерфі, що знявся у фільмі, а нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Роберт Дауні-молодший.

«Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Емма Стоун, яка зіграла у фільмі «Бідні-нещасні», а найкращою актрисою другого плану стала Давайн Джой Рендольф. Вона зіграла у фільмі «Залишені».

«Оскар» для України: найкращий документальний фільм

Нагороду в номінації «Найкращий документальний фільм» отримала робота українського відеографа та військового журналіста Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Протягом 20 днів від початку повномасштабного вторгнення Чернов перебував у місті та документував усе, що там відбувалося. Це перший «Оскар» для України.

Приз за ігрову короткометражку

Найкращим ігровим короткометражним фільмом стала робота під назвою «Чудова історія Генрі Шугара». Картина розповідає про багату людину, яка хоче розвинути в собі надзвичайні здібності, щоб навчитися мухлювати в азартних іграх.

Найкращі візуальні ефекти

Статуетку за найкращі візуальні ефекти забрав фільм «Годзілла: Мінус один».

Кращий звук та фільм іноземною мовою

«Оскар» за найкращий звук отримав фільм «Зона інтересу». Це історична військова драма про Рудольфа Гесса – коменданта «Освенциму». Відмінністю фільму є те, що сам концтабір у фільмі не показаний, але його можна почути завдяки різним звукам. Також фільм переміг у номінації «Найкраща картина іноземною мовою».

Найкраща робота постановників, гримерів та костюмерів

Найкращою роботою художників-постановників визнано фільм «Бідні-нещасті» або «Бідолашні створіння». Також цей фільм отримав нагороду в номінації «Найкращі грим» та «Найкращий дизайн костюмів». Картина – це вільна адаптація роману Асландера Грея.

Найкращий анімаційний фільм

«Оскар» за найкращий анімаційний повнометражний фільм отримала картина «Хлопчик і чапля» режисера Хаяо Міядзакі.

Сюжет розповідає про хлопчика, який виявляє покинуту вежу і з її допомогою потрапляє у фантастичний світ із сірою чаплею, що говорить.

Найкраща короткометражка

Нагороду у «розділі» короткометражних анімаційних фільмів здобула картина «Війна закінчилася». Найкращим короткометражним документальним фільмом стала картина The last repair shop.

Найкращий саунтрек

«Оскар» за найкращу пісню «забрав» саунтрек до фільму «Барбі» What Was I Made For виконавиці Біллі Айліш.

Найкращий адаптований сценарій та оригінальна музика

А найкращою оригінальною музикою до фільму стало супровід картини «Американське чтиво». Ця картина отримала статуетку в номінації «Кращий адаптований сценарій».

Читайте також:

Українська Русский

Автор: