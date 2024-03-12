Рельси біля води: як 60 років тому виглядала набережна Дніпра (ФОТО)

У середині 1950-х років по частині нинішньої набережної проїжджав залізничний потяг, що прямував за маршрутом «Павлівська Затока-Мандриківка». З одного боку від поїзда були скелі, з іншого – річка. Але при будівництві набережний маршрут було скасовано, а сама залізнична гілка навпаки – продовжена.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядала набережна з рейками на місці пішохідної частини і навіщо там взагалі потрібна була залізнична гілка.

Набережну у Дніпрі почали будувати на початку 1960-х років. Для намиву берега використовували шлакові відвали із різних міських заводів. «Насип» доставляли до місця призначення рейками – залізничну гілку для цих цілей продовжли від вже існуючої спеціально. Тут не курсували поїзди чи електрички, рейки призначалися полегшення будівельних робіт.

Після завершення роботи рейки демонтували. Але у 2020 році в районі інституту фізкультури під час встановлення рекламного щита відкопали фрагмент залізничної гілки.

Старі фотографії дають можливість детальніше розглянути, як виглядали рейки на набережній. Відомо, що рейки прибрали в останню чергу. Тобто, коли набережною вже гуляли люди і повним ходом йшло будівництво житлового масиву і будинків, залізнична гілка все ще була прокладена.

Проходила вона там, де сьогодні перебуває пішохідна частина. Жителі Дніпра, які пропливали повз на річкових трамвайчиках могли бачити дуже незвичайну картину.

Після закінчення будівництва перед облаштуванням території частину рейок прибрали, а частину просто закопали в землю.

Також на початку 1960-х років у Дніпрі можна було побачити не лише рейки на набережній, а й залишки дерев’яного мосту – він згорів у 1962 році.

фото: С. Головко, Greg Gregtsvik, група «Ностальгія по Дніпру»

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