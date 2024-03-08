Масляна 2024: дати, традиції та що не можна робити

Цього року святкування Масляної стартує 11 березня і триватиме до 17 числа. Гуляння тривають цілий тиждень. Настає свято за 49 днів до Великодня. Масляна – свято «плаваюче», точної дати немає, кожного року вона різна і залежить того, на яку дату припадає Світлого Воскресіння.

Журналісти dnepr.info дізнались про традиції свята та що воно означає.

Назва Масляна або Масна походить від назви головної страви тижня – млинців, бо робили їх з маслом. За деякими даними, Масляну святкували ще за язичницьких часів і присвячували її богу Велесу. Люди вірили, що виконуючи певні ритуали, які поєднують у собі танці та пісні, можна прогнати Зиму і закликати Весну.

Святкували Масляну довго – 14 днів. Але з настанням християнства скоротили до тижня.

Цікаво, що наші предки починали готуватися до Масляної аж за два тижні. Кожен із таких тижнів мав своє «ім’я». Так, один тиждень називався Всеїдним – тоді віруючим дозволялося їсти все, що вони хотіли. Другий тиждень називався Злочинним або Рябим.

Цього тижня дозволялося їсти скоромне всі дні, крім середи та п’ятниці. Також на Рябий купували для свята сир, сметану, прикрашали будинки, поминали померлих родичів.

Традиції по днях тижня масляної

Масляна святкується 7 днів і на кожен із цих днів у наших предків були свої традиції. Незмінним залишалося одне – весь тиждень влаштовували застілля та їли млинці з маслом. Суть цих застіль – наїстися того, що не можна буде ставити на стіл під час наступного 48-денного посту – молочних продуктів.

Крім цього, всі 7 днів дівчата прикрашали палицю-колодку, щоб вона була максимально схожа на людину – така традиція дала Масляниці ще одну назву – Колодій.

Першого дня колоду вбирали, другого — хрестили, третього — вона жила, у четвер «помирала», у п’ятницю її «ховали», у суботу оплакували, а в останній день гулянь — спалювали. Такий ритуал мав забрати з собою всі погані, сумні та важкі думки та проблеми.

Понеділок

Готуватись до Масляної починали у неділю. У цей день не прийнято їсти м’ясо або використовувати масло для заправки їжі. У стравах слід віддати перевагу яйцям та молочним продуктам. Але в понеділок прийнято організовувати велике застілля з великою кількістю їжі – на столі обов’язково мали бути вареники, голубці, запіканки та млинці. Також було прийнято ставити тарілку з млинцями на порозі біля будинку. Вона призначалася для померлих родичів. Вважалося, що вони теж прийдуть скуштувати ласощі.

Вівторок

Наші пращури у цей день влаштовували «оглядини» – батьки дівчат та хлопців ходили один до одного у гості аби познайомитись та зрозуміти: варто благословляти шлюб між їхніми дітьми чи ні.

Середа

У середу в гості до дівчини приходив майбутній чоловік і залишався на вечерю. При цьому теща мала наготовити багато млинців, спеціально для зятя. У процесі приготування мав брати участь і сам жених.

Четвер

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. У четвер вони не працювали та виходили на вулиці, грали в ігри, влаштовували танці, концерти, каталися на санях. Розважалися всіма можливими способами і не забували пригощатися млинцями. У деяких селах на центральних вулицях було організовано великі столи, куди їжу приносили господині, а потім усе село пригощалося.

П’ятниця

Цього дня мати нареченої йшла в гості до батьків нареченого. За звичаями саме на п’ятий день Масляної наречений повинен був організувати для неї святкове гуляння. У гості до майбутнього зятя теща йшла з подругами та рідними. Усі страви на стіл мали приготувати наречений і наречена.

Субота

Цього дня дівчина мала скликати на святковий стіл усіх сестер майбутнього чоловіка. Для застілля вона самостійно мала наготувати не тільки млинців, а й вареників з пампушками. Крім цього, майбутня наречена мала приготувати подарунки кожній сестрі і таким чином задобрити її. Після застілля дівчата ворожили та влаштовували танці.

Неділя

Цього дня не влаштовували пишних гулянь, а зранку йшли до церкви, щоб помолитися за тих, хто живий і згадати померлих родичів. Останній день Масляної називається Прощена неділя – цього дня всі один у одного просять прощення. В цей день також на столі повинні були бути млинці. Після застілля всі спалювали опудало Колодія. Також у цей день проводили заручини та одружувалися.

Що не можна робити на Масляну

В останній тиждень перед постом бажано виключити з раціону м’ясні продукти і не робити млинці з м’ясом. Дозволяється їсти сир, рибу. У ці дні заборонено сидіти вдома – необхідно влаштовувати зустрічі та гуляти.

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