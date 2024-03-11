Де підзаробити студенту в Дніпрі: перелік вакансій із неповним робочим днем

Крім роботи на повний день, в Дніпрі можна також знайти роботу і на половину дня, з неповною зайнятістю або гнучким графіком. Платять на такій роботі менше, ніж за 8 годинний трудовий день, але студенти, підлітки або пенсіонери мають можливість заробити додаткові гроші або поєднувати навчання з роботою.

Журналісти dnepr.info дізналися, які вакансії в Дніпрі для студентів та підлітків на неповний робочий день.

Робота директ-менеджером сторінки в соціальній мережі дозволить претенденту поєднувати робочий день із навчанням. Заробити при цьому він зможе від 10 до 21 тис грн. В оголошенні про вакансію сказано, що така робота на неповний день підходить як студентам, так і тим, кому ще не виповнилося 18 років. Працювати потрібно буде віддалено. Головна вимога від кандидата – уміння користуватися соціальними мережами та спілкуватися з людьми. Як передбачає роботодавець, робота займатиме до 3-х годин на день. Серед обов’язків – вести сторінку у соціальній мережі, відповідати на повідомлення.

Робота контролером промоутерів дасть змогу робітнику заробити 14 тис грн на місяць. Серед вимог – відповідальність та пунктуальність. Потрібно буде контролювати роботу промоутера – робити фото та відео розміщених оголошень чи співробітника на робочому місці. Зайнятість передбачається до 5 години на день, робочі дні можна буде вибирати самостійно, як і час праці.

Також студент або підліток у Дніпрі може підробити, розносячи листівки поштовими скриньками у багатоквартирних будинках. Оцінюється така праця у 100 грн на годину.

В одну із мереж оптики у Дніпрі потрібен консультант. Робота на повний робочий день, можна заробити від 8 до 10 тис грн. В оголошенні йдеться, що ця робота підходить студентам і тим, кому ще не виповнилося 18 років. Серед вимог – доброзичливість, комунікабельність. Зайнятість дозволяє поєднувати роботу з навчанням онлайн режимі.

Вакансія, де необхідно працювати розклеювачем оголошень, передбачає зарплату від 2,5 до 7 тис грн залежно від того, скільки часу студент готовий приділити роботі. Платити обіцяють щодня. Графік роботи гнучкий. Все, що потрібно буде робити – це розклеювати оголошення на дошках біля під’їздів.

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