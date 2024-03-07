Хто така Олександра Риндовська: стала першою почесною громадянкою міста, а її могилу зрівняли із землею

Звання «почесний громадянин Катеринослава» у місті почали надавати з 1860-х років. Честі удостоївалися жителі, які зробили великий внесок у розвиток міста або поліпшення умов життя його мешканців. Здобути це звання могли містяни різних соціальних статусів. До 1915 року в Катеринославі почесними громадянами стало близько 15 осіб, 4 з яких – жінки. Першою почесною громадянкою міста стала Олександра Риндовська.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, що вона зробила задля розвитку міста.

Батько Олександри Риндовської, незважаючи на дворянське походження, був педагогом і в нашому місті обіймав посаду директора чоловічої класичної гімназії. 1843 року майбутня почесна громадянка міста вступила до Одеського інституту шляхетних дівчат. Після його закінчення вийшла заміж і народила трьох дітей, двоє з яких за кілька років померли. До цього додалося банкрутство чоловіка та хвороба самої Риндовської.

Щоб позбутися сумних думок і знайти сили для того, щоб пережити смерть дітей Риндовська стала директором першого жіночого училища Катеринослава. Воно відкрилося у місті у 1865 році. У перший рік в училищі здобували освіту всього 64 учениці, через 5 років воно отримало новий статус і назву: Маріїнська жіноча гімназія, а з семикласного перетворилася на восьмикласний навчальний заклад.

Весь час і свої знання Олександра Риндовська прикладала до того, щоб організувати навчання якомога більшої кількості дівчаток – тут могли навчатися діти не лише з багатих, а й з бідних сімей, де батьки не могли платити за навчання дитини. Для них з ініціативи Риндівської було створено «Товариство допомоги учням гімназії».

Учні вивчали природознавство, географію, історію, педагогіку, співи, танці, іноземні мови, але важливими предметами також було рукоділля, фізика, математика. Після закінчення гімназії вони могли працювати домашніми наставницями чи вчительками.

Традиційно для тих часів директор гімназії мав жити у будівлі навчального закладу. Відомо, що Риндовська скоротила територію свого житла до мінімуму, а зайві кімнати віддала під класи.

Під час роботи у гімназії вона не лише виконувала менеджерську функцію та керувала педагогічною радою, а й складала програми навчання, проводила безкоштовні уроки французької мови, проводила співбесіди з ученицями, збирала бібліотеку.

У 1870-х роках вона організувала «Товариство піклування про жіночу освіту». Незабаром на його базі було відкрито безкоштовну школу для жінок. До 1885 року під опікою товариства були вже 2 школи, в яких навчалася чверть усіх школярок міста. У школі було три відділення: білошвейне, вишивальне та модне.

Завданням товариства було акумулювати на рахунку гроші для роботи шкіл. Це були посібники від міста, губернського земства, від скарбниці та різні пожертвування. З цих коштів платилася зарплата вчителям, утримувалися будинки.

1881 року вона організувала Народні читання. За 11 наступних років існування Народних читань лекції прослухали майже 59 тис. городян, всього було організовано 235 читань.

До 1886 року у Маріїнській гімназії навчалися понад 450 учениць, з яких 30 походили з бідних сімей та отримували спеціальну стипендію на навчання. Пізніше у місті було засновано стипендію імені Олександри Риндовської, а її портрет висів у залі міської управи. За свою педагогічну та організаторську діяльність Олександра Риндовська отримала звання почесної громадянки Катеринослава.

За роки своєї роботи вона зуміла виховати три покоління мешканок міста, а також покращити доступ до освіти дівчатам із бідних сімей. Роботі з дітьми Риндовська віддала 40 років життя.

Олександра Риндовська померла 1905 року. Була похована на Катерининському цвинтарі, але могила її була знищена у 1930-х роках під час будівництва стадіону «Металург». У будівлі Маріїнської гімназії, де вона пропрацювала кілька десятків років, досі знаходиться навчальний заклад, а на честь педагога на одній із стін будівлі встановлено меморіальну табличку.

Також у місті з 2015 року існує вулиця, названа на честь Олександри Риндовської.

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