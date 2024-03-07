Як заповнити електронну трудову та дізнатися, чи платить роботодавець ЄСВ: інструкція 2024

В Україні вже кілька років нарівні зі звичайною паперовою трудовою книгою використовується також цифрова трудова книжка. Вони не виключають один одного, і працівник одночасно може використовувати і традиційну книжку, і її цифрову версію. Крім того, кожен співробітник може побачити скільки страхових відрахувань за нього робить роботодавець щомісяця.

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна побачити свою електронну трудову книжку та як дізнатися, чи роботодавець сплачує страхові внески за співробітника.

Де подивитись електронну трудову книжку

Подивитися свою трудову книжку можна на порталі ПФУ. Відомості про трудову діяльність до неї може внести як роботодавець, і сам власник документа. Для цього необхідно відсканувати сторінки паперової книжки та завантажити їх через особистий кабінет.

Копії мають бути кольоровими, зробленими у хронологічному порядку. Також замість трудової підійдуть інші документи, що підтверджують страховий стаж.

Які документи можна додати до трудової

До цифрового трудового можна додати документи, які впливають на розрахунок стажу. Для тих, хто отримав диплом про вищу освіту до 1 січня 2004 року – його копії, для жінок це може бути свідоцтво про народження дитини, для чоловіків – військовий квиток.

Як дізнатися чи сплачувались страхові внески

Дізнатися, чи роботодавець сплачував страхові внески за співробітника самому співробітнику можна двома способами. Перший – на порталі ПФУ або у мобільному додатку «Пенсійний фонд».

Для цього необхідно увійти до особистого кабінету за допомогою електронного цифрового підпису, «Дія.Підпис» або BankID, а потім в особистому кабінеті необхідно вибрати вкладку «Мій страховий стаж». Там можна побачити відомості про страховий стаж у період із 1 січня 2004 року. На вкладці «Моя заробітна плата» можна побачити не лише суми зарплати, на яку робилися відрахування ЄСВ.

Також у додатку «Дія» можна замовити довідку ОК-5 або ОК-7, де буде видно страхові відрахування за кожен місяць роботи. Таким чином, можна дізнатися, чи платив роботодавець ЄСВ за співробітника і в якому розмірі.

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