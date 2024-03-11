Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Помимо работы на полный день, в Днепре можно также найти работу и на половину дня, с неполной занятостью или же гибким графиком. Платят на такой работе меньше, чем за 8 часовой трудовой день, но зато у студентов, подростков или пенсионеров есть возможность заработать дополнительные деньги или совмещать учебу с работой.

Журналисты dnepr.info узнали, какие есть вакансии в Днепре для студентов и подростков на неполный рабочий день.

Работа директ-менеджером страницы в социальной сети позволит соискателю совмещать рабочий день с учебой. Заработать при этом он сможет от 10 до 21 тыс грн. В вакансии сказано, что такая работа на неполный день подходит как студентам, так и тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Трудиться нужно будет удаленно. Главное требование от кандидата – умение пользоваться социальными сетями и общаться с людьми. Как предполагает работодатель, работа будет занимать до 3-х часов в день. Среди обязанностей – вести страницу в социальной сети, отвечать на сообщения.

Работа контролером промоутеров даст возможность соискателю заработать 14 тыс грн в месяц. Среди требований – ответственность и пунктуальность. Нужно будет контролировать работу промоутера – делать фото и видео размещенных объявлений или сотрудника на рабочем месте. Занятость предполагается до 5 часов в день, рабочие дни можно будет выбирать самостоятельно, как и время труда.

Также студент либо подросток в Днепре может подработать, разнося листовки по почтовым ящикам в многоквартирных домах. Оценивается такой труд в 100 грн в час.

В одну из сетей оптики в Днепре требуется консультант. Работа на полный рабочий день, заработать можно от 8 до 10 тыс грн. В объявлении сказано, что эта работа подходит студентам и тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Среди требований – доброжелательность, коммуникабельность. Занятость позволяет совмещать работу с учебой в онлайн режиме.

Вакансия, где необходимо работать расклейщиком объявлений предполагает зарплату от 2,5 до 7 тыс грн в зависимости от того, сколько времени студент готов уделить работе. Платить обещают каждый день. График работы гибкий. Все что нужно будет делать – это расклеивать объявления на досках у подъездов.

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