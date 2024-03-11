Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Сегодня 12:38
просмотров

Помимо работы на полный день, в Днепре можно также найти работу и на половину дня, с неполной занятостью или же гибким графиком. Платят на такой работе меньше, чем за 8 часовой трудовой день, но зато у студентов, подростков или пенсионеров есть возможность заработать дополнительные деньги или совмещать учебу с работой.

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Журналисты dnepr.info узнали, какие есть вакансии в Днепре для студентов и подростков на неполный рабочий день.

Работа директ-менеджером страницы в социальной сети позволит соискателю совмещать рабочий день с учебой. Заработать при этом он сможет от 10 до 21 тыс грн. В вакансии сказано, что такая работа на неполный день подходит как студентам, так и тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Трудиться нужно будет удаленно. Главное требование от кандидата – умение пользоваться социальными сетями и общаться с людьми. Как предполагает работодатель, работа будет занимать до 3-х часов в день. Среди обязанностей – вести страницу в социальной сети, отвечать на сообщения.

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Работа контролером промоутеров даст возможность соискателю заработать 14 тыс грн в месяц. Среди требований – ответственность и пунктуальность. Нужно будет контролировать работу промоутера – делать фото и видео размещенных объявлений или сотрудника на рабочем месте. Занятость предполагается до 5 часов в день, рабочие дни можно будет выбирать самостоятельно, как и время труда.

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Также студент либо подросток в Днепре может подработать, разнося листовки по почтовым ящикам в многоквартирных домах. Оценивается такой труд в 100 грн в час.

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

В одну из сетей оптики в Днепре требуется консультант. Работа на полный рабочий день, заработать можно от 8 до 10 тыс грн. В объявлении сказано, что эта работа подходит студентам и тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Среди требований – доброжелательность, коммуникабельность. Занятость позволяет совмещать работу с учебой в онлайн режиме.

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

Вакансия, где необходимо работать расклейщиком объявлений предполагает зарплату от 2,5 до 7 тыс грн в зависимости от того, сколько времени студент готов уделить работе. Платить обещают каждый день. График работы гибкий. Все что нужно будет делать – это расклеивать объявления на досках у подъездов.

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем 

Читайте также:

Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днемУкраїнська Новости Днепра про Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днемРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн
    Новости Днепра
    Сегодня 11:01
    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн

    В Днепре будут судить командира взвода за похищение военного имущества.

    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится
    Новости Днепра
    Сегодня 10:32
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

    Линия 112 уже работает в центральном и западных регионах, а…

    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:32
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов

    КП "Днепрводоканал" продолжает ограничивать услуги должникам.

    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Последние новости

    В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта
    В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта

    В Днепропетровской области уничтожен элеватор агропредприятия.

    Сегодня 11:50
    5
    просмотров
    На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой
    На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой

    Не выжигайте сухостой и не разводите костер в ветреную погоду!

    Сегодня 11:36
    5
    просмотров
    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн
    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн

    В Днепре будут судить командира взвода за похищение военного имущества.

    Сегодня 11:01
    2
    просмотров
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

    Линия 112 уже работает в центральном и западных регионах, а теперь начнет работу и на востоке и юге.

    Сегодня 10:32
    4
    просмотров
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов

    КП "Днепрводоканал" продолжает ограничивать услуги должникам.

    Сегодня 10:32
    6
    просмотров
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 09:00
    6
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения
    Враг атаковал Днепропетровскую область дроном-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

    Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

    Сегодня 08:15
    5
    просмотров
    Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Смертельное ДТП на Набережной Победы: в больнице скончался водитель BMW
    Смертельное ДТП на Набережной Победы: в больнице скончался водитель BMW

    Вчера на Набережной Победы произошло ДТП, в результате которого скончался водитель авто.

    Вчера 20:38
    8
    просмотров
    Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды
    Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды

    Атаковал 11 дронами-камикадзе и дважды избивал из тяжелой артиллерии.

    Вчера 19:35
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх