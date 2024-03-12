Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре

В последнее время участились случаи, когда жители жилмассивов, граничащих с лесами или находящиеся у границ города видели у своих домов лисиц. Почему дикие животные подходят так близко к людям – неизвестно. В любом случае от такого животного нужно держаться подальше: не подходить, не кормить, не трогать. Возможно оно бешеное и от его укуса могут пострадать не только бродячие или домашние собаки и коты, но и люди. Бешенство – заболевание, передающееся при укусе человека животным. Инфекция передается через повреждение кожи, при контакте открытой раны со слюной зараженного животного.

Журналисты dnepr.info узнали, что делать при укусе животного.

Что такое бешенство

Бешенство – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом. Он может поражать животных и человека. Передается от животного к животному и от животного человеку. При заражении у пострадавшего развивается энцефалит, вирус поражает нервную систему и без своевременного лечения наступает летальный исход.

Кто может быть переносчиком

Переносчиком вируса бешенства могут быть как дикие, так и домашние животные – коты и собаки, если они не были вакцинированы от недуга.

Что нужно делать сразу

Если укусило животное, то первое, что необходимо сделать – это промыть рану теплой водой с хозяйственным мылом. Мыть нужно долго – не менее 10 минут. После этого необходимо обработать рану перекисью водорода. Затем – приложить к ране чистую салфетку и прижать – это поможет остановить кровь.

После – сразу обратиться к врачу. Можно либо вызвать скорую, либо самостоятельно поехать в травмпункт.

Где находятся травмпункты

Травматологическую помощь в Днепре можно получить по адресам: ул. Ближняя, 31; ул. Батумская, 13; просп. Б. Хмельницкого, 19; ул. В. Антоновича, 65; просп. Леси Украинки, 26.

Что должен сделать врач

Даже если животное легонько задело кожу человека зубами – обратиться к врачу все равно нужно. После консультации необходимо сделать прививку от бешенства. Противопоказаний к антиработической вакцинации нет. Вакцину нужно будет делать несколько раз: на 3,7, 14, 30 и 90-й дни после укуса.

Когда можно прекратить лечение

Профилактическое лечение можно будет прервать, если укусившее человека животное не будет зараженным. Узнать это можно только поймав животное (если укусила бездомная собака или кошка) и отведя его к ветеринару, где ему сделают необходимые анализы. По возможности животное необходимо поместить в карантин на 10 дней и все это время наблюдать за ним. Если найти зверя нет возможности – необходимо будет пройти полный курс прививок.

Симптомы заболевания

Инкубационный период может длится от месяца до трех, в зависимости от того, куда был укус. Дольше всего инкубационный период может длиться, если укус был в нижние конечности. Среди симптомов: повышенная температура тела, головная боль, неприятные ощущения в месте укуса.

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