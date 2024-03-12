Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, что делать при укусе животного.
Бешенство – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом. Он может поражать животных и человека. Передается от животного к животному и от животного человеку. При заражении у пострадавшего развивается энцефалит, вирус поражает нервную систему и без своевременного лечения наступает летальный исход.
Переносчиком вируса бешенства могут быть как дикие, так и домашние животные – коты и собаки, если они не были вакцинированы от недуга.
Если укусило животное, то первое, что необходимо сделать – это промыть рану теплой водой с хозяйственным мылом. Мыть нужно долго – не менее 10 минут. После этого необходимо обработать рану перекисью водорода. Затем – приложить к ране чистую салфетку и прижать – это поможет остановить кровь.
После – сразу обратиться к врачу. Можно либо вызвать скорую, либо самостоятельно поехать в травмпункт.
Травматологическую помощь в Днепре можно получить по адресам: ул. Ближняя, 31; ул. Батумская, 13; просп. Б. Хмельницкого, 19; ул. В. Антоновича, 65; просп. Леси Украинки, 26.
Даже если животное легонько задело кожу человека зубами – обратиться к врачу все равно нужно. После консультации необходимо сделать прививку от бешенства. Противопоказаний к антиработической вакцинации нет. Вакцину нужно будет делать несколько раз: на 3,7, 14, 30 и 90-й дни после укуса.
Профилактическое лечение можно будет прервать, если укусившее человека животное не будет зараженным. Узнать это можно только поймав животное (если укусила бездомная собака или кошка) и отведя его к ветеринару, где ему сделают необходимые анализы. По возможности животное необходимо поместить в карантин на 10 дней и все это время наблюдать за ним. Если найти зверя нет возможности – необходимо будет пройти полный курс прививок.
Инкубационный период может длится от месяца до трех, в зависимости от того, куда был укус. Дольше всего инкубационный период может длиться, если укус был в нижние конечности. Среди симптомов: повышенная температура тела, головная боль, неприятные ощущения в месте укуса.
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