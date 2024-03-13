Что необычного продают в Днепре: перстень гетьмана Кривоноса, метеорит и кресло вождя индейцев (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что необычного продают в Днепре и сколько это стоит.
Самый необычный и самый дорогой экспонат в нашей подборке – старинный казацкий перстень наказного гетьмана Максима Кривоноса. Просят за него 1 млн грн. Максим Кривонос был «правой» рукой гетьмана Богдана Хмельницкого и считался характерником. Командовал четырьмя полками, участник битвы под Желтыми Водами, в рамках Освободительной войны.
Еще один дорогой экспонат – месячный метеорит и корой плавления. Как отмечает автор объявления, небольшой кусочек, весом в 10 грамм был найден в Украине и не имеет магнитных свойств. Просят за него 799,999 грн.
Среди необычного в Днепре также продают обрядовое кресло вождя индейцев Алеутских островов. Сделано кресло было во второй половине XVIII века. Автор объявления утверждает, что это кресло: «эксклюзив, аналогов не существует». Но возможен хороший торг.
В 99,9 тыс грн автор чучела щуки оценивает свое творение. Продавец отмечает, что рыба была поймана в реке Днепр в 2020 году. Длина чучела 1 метр и 3 см. Возможен торг.
Купить печатную машинку производства США в Днепре можно за 6999 тыс грн. Машинка была выпущена в 1930-х годах. Имеет следы использования, но до сих пор находится в рабочем состоянии.
За 900 грн в Днепре можно купить вилку, сделанную в Германии в 1935 году. На столовом приборе есть герб Веймарской республики. Сама вилка сделана из нержавеющей стали. Также на ней есть обозначение: «военное имущество». Вилка, как отмечает автор объявления, в хорошем состоянии.
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