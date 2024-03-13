Що незвичайного продають у Дніпрі: перстень гетьмана Кривоноса, метеорит та крісло вождя індіанців (ФОТО)

У Дніпрі на дошках оголошень щодня продають тисячі різних речей: від телефонів до взуття та дитячих іграшок, але є й справді унікальні та незвичайні «лоти».

Журналісти dnepr.info дізналися, що незвичайного продають у Дніпрі та скільки це коштує.

Найнезвичайніший і найдорожчий експонат у нашій добірці – старовинний козацький перстень наказного гетьмана Максима Кривоноса. Просять за нього 1 млн грн. Максим Кривоніс був правою рукою гетьмана Богдана Хмельницького і вважався характерником. Командував чотирма полками, учасник битви під Жовтими Водами у рамках Визвольної війни.

Ще один дорогий експонат – місячний метеорит з корою плавлення. Як зазначає автор оголошення, невеликий шматочок, вагою 10 грам був знайдений в Україні та не має магнітних властивостей. Просять за нього 799,999 грн.

Серед незвичайного у Дніпрі також продають обрядове крісло вождя індіанців Алеутських островів. Зроблено крісло було у другій половині XVIII ст. Автор оголошення стверджує, що це крісло: «ексклюзив, аналогів не існує». Але можливий торг.

У 99,9 тис грн автор опудала щуки оцінює свій витвір. Продавець зазначає, що риба була спіймана у річці Дніпро у 2020 році. Довжина опудала 1 метр та 3 см. Можливий торг.

Купити друкарську машинку виробництва США у Дніпрі можна за 6,999 тис грн. Машинка була випущена у 1930-х роках. Має сліди використання, але досі перебуває у робочому стані.

За 900 грн у Дніпрі можна купити виделку, зроблену у Німеччині у 1935 році. На посуді є герб Веймарської республіки. Сама виделка зроблена з нержавіючої сталі. Також на ній є позначення: військове майно. Виделка, як зазначає автор оголошення, у хорошому стані.

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