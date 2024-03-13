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Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)

Сегодня 12:48
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Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но редко меняет их суть. То, как они выглядели в первые сто лет после основания города можно увидеть только на фото. А то, что происходит на них часто остается постоянным и неизменным.

 

Новости Днепра про Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как более 120 лет назад выглядела улица Липинского в Днепре, какое название носила и что там происходило.

Нынешняя улица Липинского – одна из самых старых в Днепре. Застраиваться начала она в начале XIX века. Жили тут в основном представители национальности караимов, приехавших из Крыма. В результате улица стала называться Караимской. Тут они открывали свои магазины. Позже торговые лавки тут начали открывать не только караимы, а и все остальные горожане. В результате чего она становится Торговой.

Тут работала табачная фабрика Джигита, в магазинах можно было купить ювелирные украшения, бумагу, зонты, вино, выпечку. Работали на Торговой и мастерские – тут шили на заказ платья, подшивали костюмы, делали рамы для картин. Также на улице размещалась «Вегетарианская» столовая, один из самых дорогих отелей города – «Континенталь», ночлежный дом «Англия».

А в 1897 году по улице была проложена линия трамвая «Вокзал-Иорданская». Рельсы ее были демонтированы в 1966 году.

Улица считалась одной из самых главных в старом Екатеринославе, так как вела к Свято-Успенскому собору – одному из старейших в городе, построенному в 1796 году.

фото: группа «Дніпровський трамвай»

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Новости Днепра про Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)Українська Новости Днепра про Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)Русский

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