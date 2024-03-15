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  • Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО)

Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО)

Сегодня 17:53
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В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован под старину и выглядит максимально похожим на те, которые курсировали по городу в XIX веке. Тогда это был самый популярный вид транспорта.

Новости Днепра про Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как за более чем 120 лет менялась линия самого популярного трамвайного маршрута №1.

Также в конце 1890-х годов в тогдашнем Екатеринославе был проложен один из самых старых и самых популярных сегодня маршрутов трамвая №1. Сначала он курсировал от вокзала до Соборной площади, а потом был продлен дальше.

На открытие линии «Вокзал- Соборная» в 1897 году присутствовали не только зеваки, но и городские богачи и чиновники. На то время такой транспорт был настоящей диковинкой для города. Первый раз трамвай выехал из депо поз звуки «живого» оркестра.

Маршрут №1 за все время своего существования модернизировался несколько раз. Сначала он стал заезжать на улицу Центральную и поворачивать у «Ротонды» Здание с шаром — дом ювелира Грановского было разбито во время Второй мировой войны, восстанавливать его не стали.

Новости Днепра про Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО)

Одно из последних его изменений было после Второй мировой войны, когда в центре города решили построить площадь Героев Майдана (ранее площадь Ленина). До 1950-х годов трамвай при подъезде к ЦУМУ не заворачивал на улицу Центральную, а ехал прямо, там, где сегодня находится парковка и строится метро. Трамвай шел мимо торговых рядов. Но в 1957 году линия была перестроена.

Интересно, что и более 100 лет назад на трамваях маршрута №1 размещали рекламу. На этом виде транспорта она считалась одной из самых дорогих, но и видели ее практически все жители города. На вагонах была реклама часов, граммофонов, кожаных изделий, магазинов и даже продуктов.

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Новости Днепра про Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО)Українська Новости Днепра про Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО)Русский

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