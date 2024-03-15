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Когда начинается Великий пост 2024 и что можно есть

Сегодня 15:47
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В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий пост. Его дата «плавающая» и зависит от того, когда в этом году начинается Пасха. В 2024 Христово Воскресенье выпадает на 5 мая. Великий пост продлится до субботы, 4 мая включительно. Суть поста не только в ограничениях в пище, а больше в духовном очищении. Каждому дается время на то, чтобы осмыслить свои поступки и победить слабости.

Новости Днепра про Когда начинается Великий пост 2024 и что можно есть

Для тех, кто хочет соблюдать пост, журналисты dnepr.info узнали, как нужно питаться в это время, что можно и нельзя делать.

Во время поста верующим нельзя питаться скоромной пищей и веселится. Все 48 дней необходимо провести в молитвах и духовном очищении. Он дается для того, чтобы постящийся в лучшую сторону поменял свое отношение к окружающим, ценностям. Считается, что ограничение в еде – это одна из вспомогательных частей для духовного очищения.

Какие праздники отмечают во время поста

Первые 40 дней поста еще называют святой Четыредесятницей во время которой отмечается Лазарева суббота, Вербное воскресенье или Вход Господен в Иерусалим, Страстную седмицу перед Пасхой – она длится 6 дней и начинается в последнюю неделю поста.

Самые строгие дни поста

Первый день Великого поста считается таким же строгим, как и вся его последняя неделя. То есть в этот день лучше вообще ничего не есть. Он называется Чистый понедельник и по традиции имеет много общего с Чистым четвергом. В этот день нужно навести порядок в доме и искупаться.

Во время последней недели поста каждый день имеет свое «имя» и определенный правила, что в эти дни нужно делать. Так, в Великий понедельник – нужно убрать в доме.

В Великий вторник – подготовить праздничную одежду для похода в церковь.

В Великую среду следует закончить все хозяйственные дела, заготовить яйца для все необходимые инструменты для их росписи и покраски.

В Великий или Чистый четверг нужно печь паски, убрать в доме, а до рассвета – успеть искупаться.

В Великую пятницу запрещается есть, что-либо резать, брать в руки нож или ножницы. Это самый грустный день во всем Великом посте. В Великую субботу принято готовить блюда на праздничный стол, разукрасить писанки и вечером пойти на службу в церковь.

Новости Днепра про Когда начинается Великий пост 2024 и что можно есть

Что можно есть во время поста

Во время Великого поста можно есть фрукты и овощи, макароны, бобовые, каши из круп, приготовленные на воде, орехи, сухофрукты, семечки, ржаной хлеб, грибы, мед, горький шоколад, халва, варенье, козинаки. Допускается пить чаи, компоты, квас и кисель.

При соблюдении поста важно понимать, что такое сухоядение – это когда разрешается есть пищу без предварительной термической обработки, то есть сырую.

1 неделя поста с 18 по24 марта

Первая неделя Великого поста посвящена Торжеству православия. В первый день поста необходимо полностью отказаться от пищи. В остальные будние дни разрешено сухоядение, а на выходных можно поесть горячей пищи с маслом и выпить немного вина.

2-6 неделя поста с 25 марта по 28 апреля

По понедельникам, средам и пятницам разрешается только сухоядение. Во вторник и четверг дозволяется горячая пища без масла, на выходных – с маслом. Также в субботу и воскресенье разрешено выпить немного вина.

Вторая неделя поста посвящена Григорию Паламы, третья является Крестопоклонной, четвертая – посвящается преподобному Иоанну Лествичнику, пятая – Марии Египетской и шестая – Входу Господнему в Иерусалим.

На Благовещение, Лазареву Субботу и в Вербное воскресенье дозволяется съесть рыбы.7 неделя поста – с 29 апреля по 4 мая.

Новости Днепра про Когда начинается Великий пост 2024 и что можно есть

Это самая строгая неделя Великого поста. Она называется Страстной или Великой седмицей. В пятницу необходимо полностью отказаться от пищи, а до этого – с понедельника по четверг можно питаться только термически необработанными продуктами.

Что нельзя делать в пост

Во время Великого поста нельзя ругаться, злиться, обижаться, врать. Запрещено устраивать гуляния: свадьбы, шумно отмечать дни рождения. Нельзя заниматься рукоделием, брать в руки карты. Не желательно отказать в помощи тем, кто ее просит – это считается грехом. В преддверии Пасхи нельзя давать или брать в долг – считается, что так на год можно потерять благополучие и здоровье. Женщинам также запрещалось ходить в распущенными волосами.

Приметы в Пасхальный пост

Наиболее богатой на различные рода приметы и поверья считается Страстная неделя. Она завершает пост и считается одной из самых строгих. Так, девушка, которая хотела выйти замуж должна была обрезать волосы в Чистый четверг и до наступления Воскресенья хранить их под подушкой. Считалось, что такие действия могут помочь найти жениха.

Новости Днепра про Когда начинается Великий пост 2024 и что можно есть

Чтобы весь год в доме был достаток в Чистый четверг необходимо посчитать деньги, убрать в доме и передвинуть мебель. Чтобы быть весь год здоровым в этот день также необходимо до рассвета принять ванну или душ – считалось, что таким образом человек смывает с себя все грехи и болезни. А вот мыться в Страстную пятницу запрещалось. Считалось, что таким образом человек смоет с себя все здоровье.

Считалось, что если в первый день поста идет снег – весна будет поздней, а урожай богатым. Если день наоборот, был теплый – он обещал раннюю весну. А вот дождь и слякоть обещали неурожай. Если в первый день поста утром выпал снег, но потом на улице потеплело, и он растаял – то март будет холодным, а май – жарким.

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