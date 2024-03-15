Когда начинается Великий пост 2024 и что можно есть

Для тех, кто хочет соблюдать пост, журналисты dnepr.info узнали, как нужно питаться в это время, что можно и нельзя делать.
Во время поста верующим нельзя питаться скоромной пищей и веселится. Все 48 дней необходимо провести в молитвах и духовном очищении. Он дается для того, чтобы постящийся в лучшую сторону поменял свое отношение к окружающим, ценностям. Считается, что ограничение в еде – это одна из вспомогательных частей для духовного очищения.
Первые 40 дней поста еще называют святой Четыредесятницей во время которой отмечается Лазарева суббота, Вербное воскресенье или Вход Господен в Иерусалим, Страстную седмицу перед Пасхой – она длится 6 дней и начинается в последнюю неделю поста.
Первый день Великого поста считается таким же строгим, как и вся его последняя неделя. То есть в этот день лучше вообще ничего не есть. Он называется Чистый понедельник и по традиции имеет много общего с Чистым четвергом. В этот день нужно навести порядок в доме и искупаться.
Во время последней недели поста каждый день имеет свое «имя» и определенный правила, что в эти дни нужно делать. Так, в Великий понедельник – нужно убрать в доме.
В Великий вторник – подготовить праздничную одежду для похода в церковь.
В Великую среду следует закончить все хозяйственные дела, заготовить яйца для все необходимые инструменты для их росписи и покраски.
В Великий или Чистый четверг нужно печь паски, убрать в доме, а до рассвета – успеть искупаться.
В Великую пятницу запрещается есть, что-либо резать, брать в руки нож или ножницы. Это самый грустный день во всем Великом посте. В Великую субботу принято готовить блюда на праздничный стол, разукрасить писанки и вечером пойти на службу в церковь.
Во время Великого поста можно есть фрукты и овощи, макароны, бобовые, каши из круп, приготовленные на воде, орехи, сухофрукты, семечки, ржаной хлеб, грибы, мед, горький шоколад, халва, варенье, козинаки. Допускается пить чаи, компоты, квас и кисель.
При соблюдении поста важно понимать, что такое сухоядение – это когда разрешается есть пищу без предварительной термической обработки, то есть сырую.
Первая неделя Великого поста посвящена Торжеству православия. В первый день поста необходимо полностью отказаться от пищи. В остальные будние дни разрешено сухоядение, а на выходных можно поесть горячей пищи с маслом и выпить немного вина.
По понедельникам, средам и пятницам разрешается только сухоядение. Во вторник и четверг дозволяется горячая пища без масла, на выходных – с маслом. Также в субботу и воскресенье разрешено выпить немного вина.
Вторая неделя поста посвящена Григорию Паламы, третья является Крестопоклонной, четвертая – посвящается преподобному Иоанну Лествичнику, пятая – Марии Египетской и шестая – Входу Господнему в Иерусалим.
На Благовещение, Лазареву Субботу и в Вербное воскресенье дозволяется съесть рыбы.7 неделя поста – с 29 апреля по 4 мая.
Это самая строгая неделя Великого поста. Она называется Страстной или Великой седмицей. В пятницу необходимо полностью отказаться от пищи, а до этого – с понедельника по четверг можно питаться только термически необработанными продуктами.
Во время Великого поста нельзя ругаться, злиться, обижаться, врать. Запрещено устраивать гуляния: свадьбы, шумно отмечать дни рождения. Нельзя заниматься рукоделием, брать в руки карты. Не желательно отказать в помощи тем, кто ее просит – это считается грехом. В преддверии Пасхи нельзя давать или брать в долг – считается, что так на год можно потерять благополучие и здоровье. Женщинам также запрещалось ходить в распущенными волосами.
Наиболее богатой на различные рода приметы и поверья считается Страстная неделя. Она завершает пост и считается одной из самых строгих. Так, девушка, которая хотела выйти замуж должна была обрезать волосы в Чистый четверг и до наступления Воскресенья хранить их под подушкой. Считалось, что такие действия могут помочь найти жениха.
Чтобы весь год в доме был достаток в Чистый четверг необходимо посчитать деньги, убрать в доме и передвинуть мебель. Чтобы быть весь год здоровым в этот день также необходимо до рассвета принять ванну или душ – считалось, что таким образом человек смывает с себя все грехи и болезни. А вот мыться в Страстную пятницу запрещалось. Считалось, что таким образом человек смоет с себя все здоровье.
Считалось, что если в первый день поста идет снег – весна будет поздней, а урожай богатым. Если день наоборот, был теплый – он обещал раннюю весну. А вот дождь и слякоть обещали неурожай. Если в первый день поста утром выпал снег, но потом на улице потеплело, и он растаял – то март будет холодным, а май – жарким.
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Ирина
Автор:
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