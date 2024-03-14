Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

В это воскресенье завершается празднование Масленицы. Последний день гуляний называют «прощеное воскресенье». Это очень из важных христианских праздников. Точной даты он не имеет и зависит от даты начала пасхального поста. Пост в этом году начинается в понедельник, 18 марта. Значит, прощенное воскресенье в 2024 году будем отмечать 17 марта.

Журналисты dnepr.info узнали о традициях этого дня.

Прощеное воскресенье еще называют Сыропустной неделей. Это последний день, когда можно есть сыр и другие молочные продукты перед Великим постом. Согласно традициям, пост нужно начинать без обид.

Традиции прощеного воскресенья

Утром нужно посетить службу в церкви. Верующие просят прощенье у Бога, стоя перед иконами. После этого можно просить прощенье и у близких. Во время церковной службы священники вспоминают изгнание Адама из Рая. Наши предки в этот день приходили к своим родителям и просили прощенье у них, а также ходили на кладбище и просили прощенье у умерших.

Еще одна интересная традиция этого дня – за стол необходимо садиться семь раз – по числу недель Великого поста.

Как нужно просить прощенье

В этот день все просят друг у друга прощенье, не вдаваясь в подробности за что именно. Тот, кто хочет попросить прощенье говорит «Прости меня», а его собеседник должен ответит «Бог простит и я прощаю» или «Бог простит, а я простил». После этого необходимо три раза поцеловаться. Из-за этой традиции неофициально прощеное воскресенье называется «Целовальник».

Самое главное – прощенье необходимо просить от чистого сердца, а не «по традиции». Точно так же нужно прощать. Только в таком случае все эти слова будут иметь смысл.

Если просившего прощенье отказались простить, то безответная просьба остается на совести того, кто отказал. Считается, что прося прощенье человек снимает со своей души бремя обид, а тот, кто отказывается его принять – берет на себя это бремя.

Такой поступок негативно отражается на том, чкто отказывается простить другого человека: если человек не может простить других – ему сложно ожидать прощенье от Бога. Прошение прощенья предполагает раскаяние, что ведет к улучшению эмоционального состояния и снятия бремени тяжкого груза с души.

Что можно делать

В этот день принято накрывать праздничный стол и устраивать семейные застолья. На столе обязательно должны быть вареники и блины, но не должно быть мясных блюд. Хозяйки старались поставить на стол как можно больше молочных продуктов: сметану, творог, сыр. Также те, кто собирается соблюдать пост должны доесть всю приготовленную на праздничный стол еду или поделиться ей с бедными.

После завтрака или обеда еду со стола убирать нельзя – ее необходимо накрыть полотенцем. Наши предки верили, что это поможет призвать в дом благополучие и счастье.

Что нельзя делать

В этот день не желательно думать о плохом, держать в себе обиды, злиться и затевать или участвовать в ссорах. Также не стоит жадничать и лгать. Не стоит заниматься рукоделием, уборкой, тяжелым физическим трудом. Нельзя отказывать в просьбе и прощении.

Согласно народным верованиям, в этот день проходит Страшный суд. Поэтому наши предки старались не выходить из дома после заката – когда нечисть выходит на охоту, а также не вспоминали о своих грехах, чтобы не навлечь несчастье на себя.

Приметы этого дня

В старину считалось, что если на улице ясный и солнечный день – осень будет теплой. Ветер с востока – к скорому потеплению, с юга – к теплой дождливой погоде, с севера – к холодам. Сны в это воскресенье считаются вещими.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: