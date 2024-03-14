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Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

Сегодня 14:54
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В это воскресенье завершается празднование Масленицы. Последний день гуляний называют «прощеное воскресенье». Это очень из важных христианских праздников. Точной даты он не имеет и зависит от даты начала пасхального поста. Пост в этом году начинается в понедельник, 18 марта. Значит, прощенное воскресенье в 2024 году будем отмечать 17 марта.

Новости Днепра про Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

Журналисты dnepr.info узнали о традициях этого дня.

Прощеное воскресенье еще называют Сыропустной неделей. Это последний день, когда можно есть сыр и другие молочные продукты перед Великим постом. Согласно традициям, пост нужно начинать без обид.

Традиции прощеного воскресенья

Утром нужно посетить службу в церкви. Верующие просят прощенье у Бога, стоя перед иконами. После этого можно просить прощенье и у близких. Во время церковной службы священники вспоминают изгнание Адама из Рая. Наши предки в этот день приходили к своим родителям и просили прощенье у них, а также ходили на кладбище и просили прощенье у умерших.

Еще одна интересная традиция этого дня – за стол необходимо садиться семь раз – по числу недель Великого поста.

Как нужно просить прощенье

В этот день все просят друг у друга прощенье, не вдаваясь в подробности за что именно. Тот, кто хочет попросить прощенье говорит «Прости меня», а его собеседник должен ответит «Бог простит и я прощаю» или «Бог простит, а я простил». После этого необходимо три раза поцеловаться. Из-за этой традиции неофициально прощеное воскресенье называется «Целовальник».

Самое главное – прощенье необходимо просить от чистого сердца, а не «по традиции». Точно так же нужно прощать. Только в таком случае все эти слова будут иметь смысл.

Новости Днепра про Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

Если просившего прощенье отказались простить, то безответная просьба остается на совести того, кто отказал. Считается, что прося прощенье человек снимает со своей души бремя обид, а тот, кто отказывается его принять – берет на себя это бремя.

Такой поступок негативно отражается на том, чкто отказывается простить другого человека: если человек не может простить других – ему сложно ожидать прощенье от Бога. Прошение прощенья предполагает раскаяние, что ведет к улучшению эмоционального состояния и снятия бремени тяжкого груза с души.

Что можно делать

В этот день принято накрывать праздничный стол и устраивать семейные застолья. На столе обязательно должны быть вареники и блины, но не должно быть мясных блюд.  Хозяйки старались поставить на стол как можно больше молочных продуктов: сметану,  творог, сыр. Также те, кто собирается соблюдать пост должны доесть всю приготовленную на праздничный стол еду или поделиться ей с бедными.

После завтрака или обеда еду со стола убирать нельзя – ее необходимо накрыть полотенцем. Наши предки верили, что это поможет призвать в дом благополучие и счастье.

Новости Днепра про Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

Что нельзя делать

В этот день не желательно думать о плохом, держать в себе обиды, злиться и затевать или участвовать в ссорах. Также не стоит жадничать и лгать. Не стоит заниматься рукоделием, уборкой, тяжелым физическим трудом. Нельзя отказывать в просьбе и прощении.

Согласно народным верованиям, в этот день проходит Страшный суд. Поэтому наши предки старались не выходить из дома после заката – когда нечисть выходит на охоту, а также не вспоминали о своих грехах, чтобы не навлечь несчастье на себя.

Приметы этого дня

В старину считалось, что если на улице ясный и солнечный день – осень будет теплой. Ветер с востока – к скорому потеплению, с юга – к теплой дождливой погоде, с севера – к холодам. Сны в это воскресенье считаются вещими.

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Новости Днепра про Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощеньеУкраїнська Новости Днепра про Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощеньеРусский

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