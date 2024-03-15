Коли починається Великий піст 2024 і що можна їсти

Цього року 18 березня у православних християн розпочинається Великий піст. Його дата «плаваюча» і залежить від того, коли цього року починається Великдень. У 2024 році Великодня Неділя випадає на 5 травня. Великий піст триватиме до суботи, 4 травня, включно. Суть посту не стільки в обмеженнях у їжі, а більше у духовному очищенні. Кожному дається час на те, щоб осмислити свої вчинки та перемогти слабкості.

Для тих, хто хоче дотримуватись посту, журналісти dnepr.info дізналися, як потрібно харчуватися в цей час, що можна і не можна робити.

Під час посту віруючим не можна харчуватися скоромною їжею та веселитися. Усі 48 днів необхідно провести у молитвах та духовному очищенні. Час дається для того, щоб той, хто поститься змінив своє ставлення до оточуючих, цінностей на краще. Вважається, що обмеження в їжі є однією з допоміжних частин для духовного очищення.

Які свята відзначають під час посту

Перші 40 днів посту ще називають святою Чотиридесятницею під час якої відзначається Лазарева субота, Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму, Страсний тиждень перед Великоднем – він триває 6 днів і починається в останній тиждень посту.

Найсуворіші дні посту

Перший день Великого посту вважається таким само суворим, як і весь його останній тиждень. Тобто цього дня краще взагалі нічого не їсти. Він називається Чистий понеділок і за традицією має багато спільного із Чистим четвергом. Цього дня потрібно навести лад у будинку та викупатися.

В останній тижень посту кожен день має своє «ім’я» та певні правила, що в ці дні потрібно робити. Так, у Великий понеділок треба прибрати в будинку.

У Великий вівторок – підготувати святковий одяг для походу до церкви. У Велику середу слід закінчити всі господарські справи, заготовити яйця на всі необхідні інструменти для їх розпису та фарбування.

У Великий чи Чистий четвер треба пекти паски, прибрати в хаті, а до світанку – встигнути скупатися.

У Велику п’ятницю забороняється їсти, будь-що різати, брати в руки ніж чи ножиці. Це найсумніший день всього Великого посту. У Велику суботу прийнято готувати страви на святковий стіл, прикрашати писанки та ввечері йти на службу до церкви.

Що можна їсти під час посту

Під час Великого посту можна їсти фрукти та овочі, макарони, бобові, каші з круп, приготовлені на воді, горіхи, сухофрукти, насіння, житній хліб, гриби, мед, гіркий шоколад, халву, варення, козинаки. Також можна пити чаї, компоти, квас та кисіль.

При дотриманні посту важливо розуміти, що таке сухоїдіння – це коли дозволяється їсти їжу без попередньої термічної обробки, тобто сиру.

1 тиждень посту з 18 по 24 березня

Перший тиждень Великого посту присвячений Торжеству православ’я. У перший день посту необхідно повністю відмовитися від їжі. В інші будні дні дозволено сухоїдіння, а у вихідні можна поїсти гарячої їжі з маслом і випити трохи вина.

2-6 тиждень посту з 25 березня до 28 квітня

По понеділках, середах і п’ятницях дозволяється лише суха їжа. У вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа без додавання масла, у вихідні – з маслом. Також у суботу та неділю дозволено випити трохи вина.

Другий тиждень посту присвячений Григорію Паламі, третій є Хрестопоклонним, четвертий – присвячується преподобному Іоанну Ліствичнику, п’ятий – Марії Єгипетській, а шостий – Входу Господньому у Єрусалим.

На Благовіщення, Лазарєву Суботу та у Вербну неділю дозволяється з’їсти риби.

7 тиждень посту – з 29 квітня по 4 травня

Це найсуворіший тиждень Великого посту. Він називається Страсним тижднем або Великою седмицею. У п’ятницю необхідно повністю відмовитись від їжі, а до цього – з понеділка по четвер можна харчуватися лише термічно необробленими продуктами.

Що не можна робити в пост

Під час Великого посту не можна лаятись, злитися, ображатися, брехати. Заборонено влаштовувати гуляння: весілля, галасливо відзначати дні народження. Не можна займатися рукоділлям, брати до рук карти. Не бажано відмовляти у допомозі тим, хто її просить – це вважається гріхом. Напередодні Великодня не можна давати або позичати – вважається, що так на рік можна втратити добробут і здоров’я. Жінкам також заборонялося ходити розпущеним волоссям.

Прикмети Великоднього посту

Найбільш багатим на різні роди прикмети та повір’я вважається Страсний тиждень. Вона завершує піст і вважається однією з найсуворіших. Так, дівчина, яка хотіла вийти заміж, мала обрізати волосся в Чистий четвер і до настання Неділі зберігати його під подушкою. Вважалося, що такі дії можуть допомогти знайти нареченого.

Щоб весь рік у будинку був достаток у Чистий четвер, необхідно порахувати гроші, прибрати в будинку і пересунути меблі. Аби бути весь рік здоровим у цей день також необхідно до світанку прийняти ванну або душ – вважалося, що таким чином людина змиває всі гріхи і хвороби. А ось митися у Страсну п’ятницю заборонялося. Вважалося, що таким чином людина змиє з себе здоров’я.

Вважалося, що якщо у перший день посту йде сніг – весна буде пізньою, а врожай багатим. Якщо день навпаки, то був теплий – він обіцяв ранню весну. А от дощ та сльота обіцяли неврожай. Якщо в перший день посту вранці випав сніг, але потім на вулиці потеплішало, і він розтанув – то березень буде холодним, а травень – спекотним.

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