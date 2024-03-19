Приватний будиночок та дерева: що було на місці парковки біля Мост-сіті 50 років тому (ФОТО)

Раніше центр Дніпра був забудований невеликими одно- та двоповерховими будинками. У них жили підприємці середньої руки, робітники, а ще в них можна було орендувати дешеву кімнату.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядало дуже жваве місце в районі нинішнього ТЦ Міст-сіті.

На вулицях міста сто років тому дорогі прибуткові будинки та готелі перемежовувалися з приватними будинками торговців, ремісників та інших мешканців міста.

Багатоповерхівки того часу стояли поряд з невеликими одноповерховими будиночками. Один із таких невеликих старовинних будиночків можна побачити на фото 1950-х років. Його було знесено вже у 1960-х роках.

Зараз складно повірити, що це місце є фактично частиною ТЦ «Мост-сіті» – тут зараз знаходиться парковка для тих, хто приїхав за покупками до торгового центру чи сусідніх магазинів.

Сама ж вулиця Володимира Великого знаходиться в історичній місцевості міста – тут спочатку була слобода Половиця.

У 1885 році вона називалася Дворянською, а пізніше Стародворянською. Спочатку тут розміщувалися будинки міської знаті, але потім, коли місто почало розширюватися, всі прагнули жити на Нововодворянській вулиці, яка знаходилася вище. А на Стародворянській стали селитися менш багаті люди.

З 1900-х тут стали з’являтися невеликі будиночки. Частина з них пережила Другу світову війну, була відремонтована і в них жили люди. Будинки використовувалися як комунальні – людям відводилася одна кімната з усього будинку, була спільна кухня та зручності. Але останні найчастіше були у дворі, бо не в усіх будинках початку 1900-х років була каналізація.

У ході повоєнного будівництва частину невеликих будиночків було знесено задля будівництва великих, багатоквартирних адміністративних будівель.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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