Пудинг-кіт та човен-чизкейк: ТОП-5 екзотичних десертів у Дніпрі

Коли звична страва змінює свій зовнішній вигляд – вона відразу здається привабливішою та смачнішою. Так, у Дніпрі кілька закладів додають до цілком звичних десертів незвичайні інгредієнти або презентують незвичайну подачу знайомої страви. Є також такі, які готують для мешканців міста зовсім незвичайні десерти, популярні в інших країнах.

Журналісти dnepr.info дізналися, які незвичайні десерти можна спробувати у Дніпрі та як вони виглядають.

Корейський котик

У ресторані КОI у Дніпрі нещодавно з’явився корейський пудинг на основі йогурту, молока, вершків, ванільної пасти та желатину. Він є у двох варіаціях – білий – ванільний та шоколадний, з додаванням какао. Виглядає десерт дуже незвичайно – у формі миленьких котиків. Називається “Тосуні”. Ресторан знаходиться на вулиці Магдебурзького права, 2.

Човен із рибалкою

Ще один незвичайний десерт, який можна спробувати в цьому закладі, називається «Удзе Коі Чізкейк». Насправді це майже звичайний чізкейк, але подача його дуже незвичайна. Сам чізкейк виконан у вигляді човна у якому сидить японський рибалка – його роль «виконує» крем на основі праліне з фундуку та фісташки, перетертий з сиром філадельфія. Шапочка «рибалки» зроблена з чорного шоколаду, а на краю човна лежить вершкове морозиво з матчі.

Круглий круасан

У кав’ярні 1888 Coffee Team, що на проспекті Орлика, 18 можна спробувати незвичайні круасани. Випічку подають у незвичному для любителів солодкого вигляді. Ми звикли, що круасани мають довгасту форму, а в цій кав’ярні вони круглі і більше нагадують пончики.

Млинці у вигляді квітки

У ресторані МЯО можна спробувати одразу два незвичайні десерти. Перший – це японський торт із рожевих млинців, крему із зеленого чаю та шоколаду, а всередині начинка з джему із персика. Десерт своїм виглядом нагадує екзотичну квітку.

Солодкі онігірі

Ще один десерт – солодкі онігірі. Начинкою в них служить крем з матчі та манго. Як зазначається на сторінці ресторану в соціальних мережах, кількість таких онігірі на день обмежена – кондитер готує їх лише 10 штук, тож на всіх може не вистачити. Знаходиться заклад на вулиці Шевченка, 59.

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