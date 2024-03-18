Пудинг-кіт та човен-чизкейк: ТОП-5 екзотичних десертів у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, які незвичайні десерти можна спробувати у Дніпрі та як вони виглядають.
У ресторані КОI у Дніпрі нещодавно з’явився корейський пудинг на основі йогурту, молока, вершків, ванільної пасти та желатину. Він є у двох варіаціях – білий – ванільний та шоколадний, з додаванням какао. Виглядає десерт дуже незвичайно – у формі миленьких котиків. Називається “Тосуні”. Ресторан знаходиться на вулиці Магдебурзького права, 2.
Ще один незвичайний десерт, який можна спробувати в цьому закладі, називається «Удзе Коі Чізкейк». Насправді це майже звичайний чізкейк, але подача його дуже незвичайна. Сам чізкейк виконан у вигляді човна у якому сидить японський рибалка – його роль «виконує» крем на основі праліне з фундуку та фісташки, перетертий з сиром філадельфія. Шапочка «рибалки» зроблена з чорного шоколаду, а на краю човна лежить вершкове морозиво з матчі.
У кав’ярні 1888 Coffee Team, що на проспекті Орлика, 18 можна спробувати незвичайні круасани. Випічку подають у незвичному для любителів солодкого вигляді. Ми звикли, що круасани мають довгасту форму, а в цій кав’ярні вони круглі і більше нагадують пончики.
У ресторані МЯО можна спробувати одразу два незвичайні десерти. Перший – це японський торт із рожевих млинців, крему із зеленого чаю та шоколаду, а всередині начинка з джему із персика. Десерт своїм виглядом нагадує екзотичну квітку.
Ще один десерт – солодкі онігірі. Начинкою в них служить крем з матчі та манго. Як зазначається на сторінці ресторану в соціальних мережах, кількість таких онігірі на день обмежена – кондитер готує їх лише 10 штук, тож на всіх може не вистачити. Знаходиться заклад на вулиці Шевченка, 59.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів.
Правоохоронці проводять перевірку!
У Дніпрі до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом…
Птаха, який опинився у біді, врятували поліціянти на Криворіжжі.