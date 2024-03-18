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  • Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев’яний центральний міст: рідкісні фото

Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев’яний центральний міст: рідкісні фото

Сьогодні 14:37
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До того, як у Дніпрі з'явився Новий міст, на його місці також була переправа. Тільки зроблено її було з дерева. В останні роки міст був практично непридатний для експлуатації, кілька раз горів. Робилася переправа як тимчасова, але простояла майже 20 років.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядав дерев’яний центральний міст, що згорів у 1960-х роках.

Дерев’яний міст через річку було збудовано 1944 року. 1949 року тут встановили кронштейни тролейбусних тролів і ним ходив тролейбус, їздили автомобілі.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фото

У 1950-х років міст вже став непридатним для проїзду по ньому транспорту. Але ним можна було пройти пішки. Щоправда, робити це потрібно було з обережністю: у середині мосту зяяли дірки, а дерев’яні балки хиталися.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фото

Згорів міст 1961 року. Масштабну пожежу зафіксували на фото деякі мешканці Дніпра, спостерігало ж за нею – півміста. Що спричинило пожежу – невідомо.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фото

«Я бачила, як горів цей міст, була тоді маленька, років 8 було. Але це було феєрично-жахливе видовище. Він згорів вщент», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Катерина Шестак.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фото

  Після цього ще кілька років мешканці Дніпра спостерігали його руїни.

фото: блог А. Костюка, група «Родной Днепропетровськ»

 

 

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Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фотоУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев'яний центральний міст: рідкісні фотоРусский

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