Як у Дніпрі 70 років тому виглядав дерев’яний центральний міст: рідкісні фото

До того, як у Дніпрі з'явився Новий міст, на його місці також була переправа. Тільки зроблено її було з дерева. В останні роки міст був практично непридатний для експлуатації, кілька раз горів. Робилася переправа як тимчасова, але простояла майже 20 років.

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядав дерев’яний центральний міст, що згорів у 1960-х роках.

Дерев’яний міст через річку було збудовано 1944 року. 1949 року тут встановили кронштейни тролейбусних тролів і ним ходив тролейбус, їздили автомобілі.

У 1950-х років міст вже став непридатним для проїзду по ньому транспорту. Але ним можна було пройти пішки. Щоправда, робити це потрібно було з обережністю: у середині мосту зяяли дірки, а дерев’яні балки хиталися.

Згорів міст 1961 року. Масштабну пожежу зафіксували на фото деякі мешканці Дніпра, спостерігало ж за нею – півміста. Що спричинило пожежу – невідомо.

«Я бачила, як горів цей міст, була тоді маленька, років 8 було. Але це було феєрично-жахливе видовище. Він згорів вщент», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Катерина Шестак.

Після цього ще кілька років мешканці Дніпра спостерігали його руїни.

фото: блог А. Костюка, група «Родной Днепропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: