Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція

В Україні за допомогою онлайн сервісів можна не лише перевірити свою кредитну історію, а й подати заявку на кредит, зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями.

Журналісти dnepr.info довідалися, де і як це можна зробити.

Чат-бот Кредитна історія УБКІ

За допомогою бота Українського Бюро Кредитних Історій користувач може перевірити свою кредитну історію та кредитний рейтинг (він впливає на те, наскільки охоче банки даватимуть у майбутньому кредит), але також вибрати кредитора та подати заявку на отримання грошей.

Також у «Кредитній історії УБКІ» можна зареєструвати втрату паспорта – це допоможе запобігти його використанню шахраями. Зі згоди рідних – контролювати їх кредитні історії або обмежити доступ кредиторів до певної кредитної історії.

Сайт УБКІ

Щоб отримати доступ до своєї кредитної історії, необхідно увійти до особистого кабінету на сайті Українського Бюро Кредитних історій. Для цього необхідно вказати свій номер телефону та дату народження або зробити це за допомогою «Дія. Підпис» – при такому вигляді авторизації немає потреби вводити номер.

Після цього необхідно вибрати розділ «Приватним особам» та натиснути «Кредитна історія». Усі погашені кредити в отриманому переліку матимуть статус закриті. Подивитися свою кредитну історію на сайті безкоштовно можна лише один раз на рік.

Додаток Кредитна історія

Для тих, кому незручно користуватися ботом – можна використовувати застосунок «Кредитна історія». У ньому аналогічні боту функції: від контролю кредитної історії родичів до можливості вибрати кредитора.

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