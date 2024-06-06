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  • Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Сегодня 19:42
просмотров

То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

В результате снижения уровня воды в реке многие подводные «сокровища» вышли на берег, именно поэтому журналисты dnepr.info отправились на Монастырский остров, чтобы найти интересные вещи.

На пляже острова можно увидеть, что вода отошла от берега приблизительно на 7 метров.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Во время прогулки нам удалось увидеть автозапчасти и металлолом, потерянные личные вещи и глиняную посуду. Все отысканные предметы, возможно, имеют свою историю. На обломках посуды сидели лягушки, вылезшие погреться на солнышке. Также на берегу почему-то было много больших мертвых змей.

Детальнее смотрите на фото:

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла водаНовости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла водаНовости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

На берегу находилось большое количество шин. Как они туда попали – неизвестно. Оказалось даже, что очень долгое время дерево, вроде бы «лежавшее» на воде, подпирало одно из них.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Еще одна необычная находка, долгое время находившаяся под водой – старая часть поршня от автомобиля.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Глиняные обломки какой-нибудь посуды с необычным узором. Интересно, сколько они пролежали на дне реки?

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Наверное, кто-то настолько хотел поплавать, что побежал в воду, не снимая обувь.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Также на берег выбросило браслет, который кто-то давно потерял.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла водаНовости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Каменные плиты и часть металлической конструкции.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла водаНовости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Пресмыкающиеся решили погреться на солнышке.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

Одна из мертвых змей, которую мы обнаружили на острове.

Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

А на Сечеславской Набережной недалеко от Фестивального причала образовался крошечный полуостров, на котором отдыхают местные утки.

В прошлый раз репортаж о речных «сокровищах» мы делали осенью 2022 года. Тогда уровень воды также существенно упал, и у берегов Монастырского острова горожане находили необычную посуду, чемоданы и даже урны.

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Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла водаУкраїнська Новости Днепра про Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла водаРусский

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