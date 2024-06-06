Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

В результате снижения уровня воды в реке многие подводные «сокровища» вышли на берег, именно поэтому журналисты dnepr.info отправились на Монастырский остров, чтобы найти интересные вещи.
На пляже острова можно увидеть, что вода отошла от берега приблизительно на 7 метров.
Во время прогулки нам удалось увидеть автозапчасти и металлолом, потерянные личные вещи и глиняную посуду. Все отысканные предметы, возможно, имеют свою историю. На обломках посуды сидели лягушки, вылезшие погреться на солнышке. Также на берегу почему-то было много больших мертвых змей.
Детальнее смотрите на фото:
На берегу находилось большое количество шин. Как они туда попали – неизвестно. Оказалось даже, что очень долгое время дерево, вроде бы «лежавшее» на воде, подпирало одно из них.
Еще одна необычная находка, долгое время находившаяся под водой – старая часть поршня от автомобиля.
Глиняные обломки какой-нибудь посуды с необычным узором. Интересно, сколько они пролежали на дне реки?
Наверное, кто-то настолько хотел поплавать, что побежал в воду, не снимая обувь.
Также на берег выбросило браслет, который кто-то давно потерял.
Каменные плиты и часть металлической конструкции.
Пресмыкающиеся решили погреться на солнышке.
Одна из мертвых змей, которую мы обнаружили на острове.
А на Сечеславской Набережной недалеко от Фестивального причала образовался крошечный полуостров, на котором отдыхают местные утки.
В прошлый раз репортаж о речных «сокровищах» мы делали осенью 2022 года. Тогда уровень воды также существенно упал, и у берегов Монастырского острова горожане находили необычную посуду, чемоданы и даже урны.
Читайте также:
Автор:
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в…
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
В Днепропетровской области разыскивают преступника.
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.
Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.
В ДТЭК ответили по просьбе жителей Днепра, которые живут в домах, полностью на электричестве.
Днем 6 июня враг снова обстрелял Никополь в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!