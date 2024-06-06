Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.

В результате снижения уровня воды в реке многие подводные «сокровища» вышли на берег, именно поэтому журналисты dnepr.info отправились на Монастырский остров, чтобы найти интересные вещи.

На пляже острова можно увидеть, что вода отошла от берега приблизительно на 7 метров.

Во время прогулки нам удалось увидеть автозапчасти и металлолом, потерянные личные вещи и глиняную посуду. Все отысканные предметы, возможно, имеют свою историю. На обломках посуды сидели лягушки, вылезшие погреться на солнышке. Также на берегу почему-то было много больших мертвых змей.

Детальнее смотрите на фото:

На берегу находилось большое количество шин. Как они туда попали – неизвестно. Оказалось даже, что очень долгое время дерево, вроде бы «лежавшее» на воде, подпирало одно из них.

Еще одна необычная находка, долгое время находившаяся под водой – старая часть поршня от автомобиля.

Глиняные обломки какой-нибудь посуды с необычным узором. Интересно, сколько они пролежали на дне реки?

Наверное, кто-то настолько хотел поплавать, что побежал в воду, не снимая обувь.

Также на берег выбросило браслет, который кто-то давно потерял.

Каменные плиты и часть металлической конструкции.

Пресмыкающиеся решили погреться на солнышке.

Одна из мертвых змей, которую мы обнаружили на острове.

А на Сечеславской Набережной недалеко от Фестивального причала образовался крошечный полуостров, на котором отдыхают местные утки.

В прошлый раз репортаж о речных «сокровищах» мы делали осенью 2022 года. Тогда уровень воды также существенно упал, и у берегов Монастырского острова горожане находили необычную посуду, чемоданы и даже урны.

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