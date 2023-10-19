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Однополым партнерствам быть: Минобороны и Минюст поддержали законопроект

Сегодня 11:12
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Дальше дело за нардепами, которые должны одобрить законопроект в первом чтении.

Новости Днепра про Однополым партнерствам быть: Минобороны и Минюст поддержали законопроект

Минобороны поддержало проект закона об Институте регистрируемых партнерств. Об этом сообщила автор инициативы нардепка Инна Совсун.

Министерство юстиции, которое ранее забраковало законопроект №9103 и собиралось разработать собственный, также готово присоединиться и внести необходимые правки, если парламентарии примут его в 1 чтении.

Если принять законопроект, Украина выполнит свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека и избежит исков в Европейский суд из-за дискриминации, отмечают, по словам Совсун, в Минюсте.

Зарегистрировав партнерство, люди смогут обрести статус близких родственников, члена семьи первой степени родства друг относительно друга независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Почему это важно?

Напомним, законопроект №9103 предлагает ввести регистрируемое партнерство (которое также называют «гражданским») как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

Закон, в первую очередь, поможет военным, которые сейчас не могут официально зарегистрировать отношения со своим партнером или партнершей, ведь однополые браки в Украине не легализованы. Чтобы узаконить однополые браки, нужно вносить изменения в Конституцию, а это невозможно сделать во время войны.

Также в законе прописано, что партнерство смогут зарегистрировать без фактического присутствия военного, если солдат или офицер, например, выполняют боевые обязанности. Впрочем, это только на момент действия военного положения.

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Новости Днепра про Однополым партнерствам быть: Минобороны и Минюст поддержали законопроектУкраїнська Новости Днепра про Однополым партнерствам быть: Минобороны и Минюст поддержали законопроектРусский

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