«Знову вибух. Наша відповідь»: Філатов показав велику партію техніки на 25 млн грн, яку Дніпро доправив на передову

Разом - до Перемоги!

Дніпро залишається лідером у допомозі Силам оборони та продовжує забезпечувати українських бійців на передовій необхідними автівками і технікою.

Нині бійцям надали майже два десятки вантажівок різного типу. «Отримуємо тривісні тягачі для виконання бойових завдань. Тягачі підвищеної прохідності. Сподіваємося, що нам вони дуже допоможуть і піднімуть мобільність наших груп», — каже український захисник Анатолій.

А ще — рації, понад пів сотні комплектів акумуляторного енергозабезпечення, панелі відображення, дрони та загалом три десятки пристроїв «Нічний водій» і комплектів для ціленаведення у темряві.

«Це те, що вкрай необхідно. Якби не допомога Бориса Альбертовича, загалом громади Дніпра, нам би було непереливки. Більш об’ємної допомоги, ми, мабуть, не отримуємо від жодного фонду. Від імені 40-го батальйону піхоти — ми працюємо вже півтора року на передовій — хочу всім подякувати за вашу допомогу, за все придбане обладнання. Разом ми переможемо», — коментує військовий Андрій.

Як відомо, Дніпро щотижня доправляє на фронт великі партії устаткування.

«Сьогодні ми ще раз передаємо дуже потужну партію обладнання для потреб наших оборонців. Далі продовжуватимемо допомагати. Тож ще раз хочу подякувати всім платникам податків, усім мешканцям Дніпра за те, що кожною копійчиною ми допомагаємо Збройним Силам», — наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов.

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