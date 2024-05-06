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  • В Днепре неизвестные разбили окно трамвая №12: пассажиры были внутри, комментарий полиции

В Днепре неизвестные разбили окно трамвая №12: пассажиры были внутри, комментарий полиции

Сегодня 13:21
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Инцидент произошел на улице Вартовых Неба (ранее - улица Бородинская).

Новости Днепра про В Днепре неизвестные разбили окно трамвая №12: пассажиры были внутри, комментарий полиции

Сегодня, 6 мая, в Днепре на улице Вартовых Неба неизвестные разбили окно трамвая №12.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам пассажиров, которые в этот момент были в вагоне, кто-то бросил предмет в окно во время движения транспорта.

Мы обратились за комментарием относительно этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что правоохранители зафиксировали событие, пострадавших нет, все обстоятельства устанавливают полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на турбазе устроили стрельбу.

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Новости Днепра про В Днепре неизвестные разбили окно трамвая №12: пассажиры были внутри, комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре неизвестные разбили окно трамвая №12: пассажиры были внутри, комментарий полицииРусский

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