“Від лиця залишилася велика рана і праве око”: у Дніпрі рятують тяжкопораненого військового

У Дніпрі врятували військового з Першотравенська.

До лікарні Дніпрі привезли пораненого воїна з Бахмутського напрямку. Роман вступив до лав ЗСУ у 2022 році. У мирному житті працював шахтарем і любив подорожувати зі своєю коханою.

На жаль, 3 травня він отримав важке порання з переламами черепа, щелепи та кісток носа. З обличчя “залишилася велика рана і праве око”. Воїна терміново доставили до лікарні в Дніпрі.

Нейрохірурги, лори, щелепно-лицьові хірурги відновлюють операціями обличчя. Ще в реанімації воїну вставили трахеостому, яка дозволяє йому жити. Через операції він втратив багато крові.

Два дні тому Роман вже почав спілкуватися рухами та намагається писати текст на телефоні. Поряд із ним знаходиться його кохана, яка підтримує Романа. Невдовзі Захиснику проведуть пластичну операцію на обличчі за кордоном.

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