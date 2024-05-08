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  • Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтожено

Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтожено

Сегодня 08:50
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В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА.

Новости Днепра про Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтожено

В общем враг применил 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
  • 2 баллистические ракеты «Искандер-М»;
  • 4 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 1 крылатую ракету «Искандер-К»;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 21 ударный БпЛА типа «Shahed-131/136».

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и других важных стратегических объектах. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей, — добавил Олещук.

Новости Днепра про Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтожено

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот массированный удар.

Массированный ракетный удар нациста путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 «шахедов» по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму, — написал он.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью защитники сбили 8 ракет и 5 шахедов.

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Новости Днепра про Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтоженоУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтоженоРусский

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