Оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и БПЛА: сколько целей уничтожено

В общем враг применил 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник:
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, к отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и других важных стратегических объектах. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей, — добавил Олещук.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот массированный удар.
Массированный ракетный удар нациста путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 «шахедов» по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму, — написал он.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью защитники сбили 8 ракет и 5 шахедов.
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