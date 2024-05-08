Многочасовая тревога: на Днепропетровщине ночью защитники сбили 8 ракет и 5 шахедов

Защитники неба сбили над областью 4 ракеты и 5 шахедов (далее уточнение).
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Спасибо защитникам и защитницам, которые крушат вражеское железо. На страже — днем и ночью, — добавил он.
Кроме того, с вечера враг бил по Никопольщине 5 раз. Обстреливал из артиллерии и бил дронами-камикадзе. Попал по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.
Пострадал 42-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод, линия электропередач.
Обновлено: по уточненной информации, защитники неба сбили над регионом 8 ракет.
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