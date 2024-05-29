Скоро буде врожай: у ботсаду Дніпра цвіте хурма

У Ботсаду ДНУ росте два сорти хурми гібридної: Соснівська та Нікітська Бордова. Дерева вже зацвіли та скоро принесуть плоди. Зазвичай вони дозрівають до кінця вересня початку жовтня.
Під час цвітіння на хурмі з’являють жовті квітки з чотирма пелюстками. Урожай з одного дерева сягає 100 кілограм.
Фотографіями цвітіння хурми у Ботсаду ДНУ поділився його директор Анатолій Кабар у Facebook.
“25.05.2024 р. Сорти Хурми гібридної (ніби Соснівська та Нікітська Бордова) в Ботанічному саду ДНУ квітують”, – написав Анатолій Кабар.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі в парку Шевченка квітне екзотична квітка з Африки.
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