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Скоро буде врожай: у ботсаду Дніпра цвіте хурма

Сьогодні 13:21
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У Ботанічному саду в Дніпрі цвіте хурма.

Новости Днепра про Скоро буде врожай: у ботсаду Дніпра цвіте хурма

У Ботсаду ДНУ росте два сорти хурми гібридної: Соснівська та Нікітська Бордова. Дерева вже зацвіли та скоро принесуть плоди. Зазвичай вони дозрівають до кінця вересня початку жовтня.

Під час цвітіння на хурмі з’являють жовті квітки з чотирма пелюстками. Урожай з одного дерева сягає 100 кілограм.

Фотографіями цвітіння хурми у Ботсаду ДНУ поділився його директор Анатолій Кабар у Facebook.

“25.05.2024 р. Сорти Хурми гібридної (ніби Соснівська та Нікітська Бордова) в Ботанічному саду ДНУ квітують”, – написав Анатолій Кабар.

Новости Днепра про Скоро буде врожай: у ботсаду Дніпра цвіте хурма

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі в парку Шевченка квітне екзотична квітка з Африки.

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Новости Днепра про Скоро буде врожай: у ботсаду Дніпра цвіте хурмаУкраїнська Новости Днепра про Скоро буде врожай: у ботсаду Дніпра цвіте хурмаРусский

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