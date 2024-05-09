На Днепропетровщине из пожара огнеборцы спасли женщину

Пострадавшую передали работникам экстренной медицинской помощи.

8 мая на линию «101» сообщили о пожаре на улице Трудовая поселка городского типа Петропавловка Синельниковского района.

Спасатели прибыли на место и установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения. Горели вещи домашнего обихода и конструкции дома на площади 20 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения спасли из задымленного дома 74-летнюю женщину. Пострадавшую передали работникам экстренной медицинской помощи.

Пожар ликвидировали. К тушению огня привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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