В Днепре на ж/м Тополь-3 пожарные спасли женщину из горящей квартиры

9 мая на линию «101» сообщили о том, что на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района из квартиры идет дым.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что на пятом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома горит квартира. Огонь охватил вещи домашнего обихода на общей площади 1 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения спасли женщину из задымленной квартиры. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.
Возгорание ликвидировали. К месту вызова привлекли 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из пожара огнеборцы спасли женщину.
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