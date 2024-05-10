Ворог вдарив по Дніпропетровщині ударними дронами різних типів: пошкоджені підприємства

Загиблих і постраждалих немає.

Увечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п’ятьма безпілотниками.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті атак зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин.

Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири.

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