Ворог вдарив по Дніпропетровщині ударними дронами різних типів: пошкоджені підприємства

Увечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п’ятьма безпілотниками.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У результаті атак зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин.
Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя-3 вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири.
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