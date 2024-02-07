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Таємниці дніпровської Ігрені: показали древній календар, створений на цих землях 5 тисяч років тому

Сьогодні 21:59
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5 тисяч років тому на території сучасної Ігрені вели побут древні люди, які створювали перші календарі.

Новости Днепра про Таємниці дніпровської Ігрені: показали древній календар, створений на цих землях 5 тисяч років тому

Чимало дослідників стверджують, що на території сучасної Ігрені кілька тисяч років тому вже бурлило життя. Зокрема, про перспективи розкопок на цій пам’ятці писав ще Дмитро Яворницький. А у 20-му столітті активно досліджували знайдені тут кам’яні знаряддя праці часів неоліту. На цих територіях відшукали також місячно-сонячні календарі, які дозволяли нашим пращурам стежити за рухом Місяця та Сонця.

Керівниця гуртка Астрономії та інформаційних технологій, методист у КПНЗ “Міська станція юних техніків” Дніпровської міської ради Ольга Шибка нагадала про один із календарів, який виготовили 5 тисяч років тому на території сучасної Ігрені. 

І серед артефактів, що свідчать про давні астрономічні традиції на території сучасної України, неодмінно треба згадати місячно-сонячний календар, виготовлений майже 5000 років тому мешканцями Ігренського півострова, – розповідає Ольга.

Ця місцина зараз розташована в межах міста Дніпро, на березі річки Самари, недалеко від житлового масиву Придніпровськ. Розкопки на Ігренському півострові показують, що вже в епоху мезоліту тут жили люди, які полювали зубрів, оленів та інших тварин та птахів.

На пластинці з кістки бізона виявлені насічки, що відповідають зміні та руху Місяця й Сонця. Календар на диво досить точний. За його допомогою люди могли передбачити важливі події за 5 діб.

Ще одна важлива деталь: спеціалісти вважають, що календар містить не один, а два календарі. Другий складений для місцевості, що розташована десь на Поліссі. Тобто це календар з великою долею вірогідності був перенесений з одного племені до іншого, був таки собі записником кам’яної доби! Нині цей артефакт можна побачити в експозиції Історичного музею імені Дмитра Яворницького в місті Дніпро, – розповідає дослідниця.

Звичайно, це не сильно схоже на сучасні календарі, але саме таким способом люди, які жили на цих землях 5 тисяч років тому, могли стежити за важливими природними та астрологічними подіями. 

Новости Днепра про Таємниці дніпровської Ігрені: показали древній календар, створений на цих землях 5 тисяч років тому

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Новости Днепра про Таємниці дніпровської Ігрені: показали древній календар, створений на цих землях 5 тисяч років томуУкраїнська Новости Днепра про Таємниці дніпровської Ігрені: показали древній календар, створений на цих землях 5 тисяч років томуРусский

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