Таємниці дніпровської Ігрені: показали древній календар, створений на цих землях 5 тисяч років тому

5 тисяч років тому на території сучасної Ігрені вели побут древні люди, які створювали перші календарі.

Чимало дослідників стверджують, що на території сучасної Ігрені кілька тисяч років тому вже бурлило життя. Зокрема, про перспективи розкопок на цій пам’ятці писав ще Дмитро Яворницький. А у 20-му столітті активно досліджували знайдені тут кам’яні знаряддя праці часів неоліту. На цих територіях відшукали також місячно-сонячні календарі, які дозволяли нашим пращурам стежити за рухом Місяця та Сонця.

Керівниця гуртка Астрономії та інформаційних технологій, методист у КПНЗ “Міська станція юних техніків” Дніпровської міської ради Ольга Шибка нагадала про один із календарів, який виготовили 5 тисяч років тому на території сучасної Ігрені.

І серед артефактів, що свідчать про давні астрономічні традиції на території сучасної України, неодмінно треба згадати місячно-сонячний календар, виготовлений майже 5000 років тому мешканцями Ігренського півострова, – розповідає Ольга.

Ця місцина зараз розташована в межах міста Дніпро, на березі річки Самари, недалеко від житлового масиву Придніпровськ. Розкопки на Ігренському півострові показують, що вже в епоху мезоліту тут жили люди, які полювали зубрів, оленів та інших тварин та птахів.

На пластинці з кістки бізона виявлені насічки, що відповідають зміні та руху Місяця й Сонця. Календар на диво досить точний. За його допомогою люди могли передбачити важливі події за 5 діб.

Ще одна важлива деталь: спеціалісти вважають, що календар містить не один, а два календарі. Другий складений для місцевості, що розташована десь на Поліссі. Тобто це календар з великою долею вірогідності був перенесений з одного племені до іншого, був таки собі записником кам’яної доби! Нині цей артефакт можна побачити в експозиції Історичного музею імені Дмитра Яворницького в місті Дніпро, – розповідає дослідниця.

Звичайно, це не сильно схоже на сучасні календарі, але саме таким способом люди, які жили на цих землях 5 тисяч років тому, могли стежити за важливими природними та астрологічними подіями.

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