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У Дніпрі на бульварі Слави ЗАЗ на “зебрі” збив пенсіонера та жінку

Сьогодні 09:00
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Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави ЗАЗ на

Учора, 7 лютого, у Дніпрі на бульварі Слави сталася аварія – там водій ЗАЗ збив 67-річного чоловіка та 44-річну жінку, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

У результаті ДТП, попередньо, чоловік отримав перелом стегна та плечової кістки, а жінка – забій грудної клітини, тазу та поперечного відділу хребта

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на бульварі Слави ЗАЗ на

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