У Дніпрі на бульварі Слави ЗАЗ на “зебрі” збив пенсіонера та жінку

Учора, 7 лютого, у Дніпрі на бульварі Слави сталася аварія – там водій ЗАЗ збив 67-річного чоловіка та 44-річну жінку, які переходили дорогу по пішохідному переходу.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
У результаті ДТП, попередньо, чоловік отримав перелом стегна та плечової кістки, а жінка – забій грудної клітини, тазу та поперечного відділу хребта
Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
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