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На Дніпропетровщині чоловік з’їв рибу та загримів у лікарню

Сьогодні 08:35
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У Нікопольському районі на Дніпропетровщині зафіксували випадок захворювання на ботулізм.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік з'їв рибу та загримів у лікарню

Про це повідомили в Нікопольській міській раді.

Чоловік, у якого діагностували цю інфекцію, вживав у їжу сушено-копчену рибу (товстолоб), яку купив в магазині продовольчих товарів одного з населених пунктів.

Після вживання риби постраждалий не відразу відчув погіршення самопочуття, а лише на наступний день, коли з’явилися нудота, біль в животі тощо. Чоловік за медичною допомогою звернувся не одразу. Лише після помітного погіршення стану здоров’я пацієнта госпіталізували у стані середньої важкості до лікувально-профілактичного закладу. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу й ввели протиботулінічну сироватку – препарат, що блокує дію токсину ботулізму.

Зазначимо, за 2023 рік по Україні зареєстровано 53 випадки захворювань на ботулізм, з 59 постраждалими, серед яких 1 летальний випадок. По Дніпропетровській області зареєстровано 5 випадків захворювання на ботулізм. Причиною захворювання стала також в’ялена та сушена річкова риба.

Ботулізм – серйозна та потенційно смертельна хвороба. Її інкубаційний період становить від 2 годин до 10 днів, найчастіше 8-36 годин. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо). 

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — здуття живота, закреп;
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

Щоб не захворіти на ботулізм, потрібно дотримуватися рекомендацій:

  • ретельно мити руки та посуд;
  • уникати вживання підозрілих продуктів;
  • за відсутності безпечного джерела води використовувати метод кип’ятіння;
  • перевіряти консерви перед вживанням;
  • рибу перед засолом у домашніх умовах очищати від нутрощів, ретельно промивати зовнішні й внутрішні поверхні;
  • не консервувати гриби у герметично закритих банках у домашніх умовах;
  • не купляти харчові продукти на стихійних ринках з рук у приватних осіб.

У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря за медичною допомогою, так як зволікання може призвести до смерті.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік з'їв рибу та загримів у лікарнюУкраїнська

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