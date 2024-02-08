На Дніпропетровщині чоловік з’їв рибу та загримів у лікарню

Про це повідомили в Нікопольській міській раді.
Чоловік, у якого діагностували цю інфекцію, вживав у їжу сушено-копчену рибу (товстолоб), яку купив в магазині продовольчих товарів одного з населених пунктів.
Після вживання риби постраждалий не відразу відчув погіршення самопочуття, а лише на наступний день, коли з’явилися нудота, біль в животі тощо. Чоловік за медичною допомогою звернувся не одразу. Лише після помітного погіршення стану здоров’я пацієнта госпіталізували у стані середньої важкості до лікувально-профілактичного закладу. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу й ввели протиботулінічну сироватку – препарат, що блокує дію токсину ботулізму.
Зазначимо, за 2023 рік по Україні зареєстровано 53 випадки захворювань на ботулізм, з 59 постраждалими, серед яких 1 летальний випадок. По Дніпропетровській області зареєстровано 5 випадків захворювання на ботулізм. Причиною захворювання стала також в’ялена та сушена річкова риба.
Ботулізм – серйозна та потенційно смертельна хвороба. Її інкубаційний період становить від 2 годин до 10 днів, найчастіше 8-36 годин. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо).
Симптоми ботулізму:
Щоб не захворіти на ботулізм, потрібно дотримуватися рекомендацій:
У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря за медичною допомогою, так як зволікання може призвести до смерті.
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